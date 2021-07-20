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Samsung yeni bir bluetooth kulaklık üzerinde çalışıyor

20.07.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kulaklığın özellikleri zaten daha önceden açıklamıştı. Fakat ortaya çıkan bazı detaylara göre şirket kulaklık modellerinde daha fazla özelliğe yer verecek. Bunlar arasında bazıları kullanıcıların uzun bir süredir beklediği özelliklerden oluşuyor.

Samsung yeni bir bluetooth kulaklık üzerinde çalışıyor

Öncelikle ortaya çıkan sızıntılara göre özelleştirilebilir dokunma kontrolleri ön plana çıkacağı ilk detaylar arasında yer alıyor. Bu özellik sayesinde bluetooth kulaklık ile ilgili hakimiyet problemi ortadan kalkacak. Geliştiriciler ayrıca başka bir özelliğe daha dikkat çekiyor.

Galaxy Buds 2 modelinde aktif gürültü engelleme sistemi yer alacak. Aslına bakacak olursak bu özelliğin geç bile kaldığını söyleyebiliriz. Airpods Pro ve Beats Studio gibi cihazlarda bu özelliğe zaten yer veriliyordu. Şirket şimdi de bu yeni model ile birlikte önemli bir özelliği kendi bünyesine eklemiş oluyor.

Bu kulaklıkta yer alan aktif gürültü engelleme sisteminin önemli bir özelliği daha bulunacak. Mesela isterseniz bu özelliği sadece tek bir kulaklıkta açmanız mümkün. Böylece akıllı kulaklıklar üzerinde daha fazla hakimiyet kurabilirsiniz. Dokunmatik hareketler ise bu modelde yeniden programlanabilme özelliğine sahip. Ayrıca cihazın siyah, mor ve beyaz ile birlikte grimsi yeşil ve açık sarı renklerine sahip olacağı söyleniyor.

Samsung’un bu cihazı 11 Ağustos 2021 tarihinde tanıtması bekleniyor. Ortaya çıkan ürünlerde bu özelliklerin daha fazlası görülebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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