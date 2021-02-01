Samsung yeni bir konsept üzerinde çalışıyor

Samsung, katlanabilir akıllı telefonların lansmanında lider şirket durumunda. Güney Koreli teknoloji devi ilk olarak Galaxy Fold’u, ardından Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2’yi piyasaya sürdü. Raporlar, Samsung'un Z Flip 2 ve Z Fold 3’ün 2021 lansmanı için yoğun çalışma içinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca Samsung, iddialara göre bu yılın sonlarında yeni bir katlanabilir ekranlı akıllı telefon piyasaya sürmek için de çalışıyor.

CHOİ KWON-YOUNG BU YILI İŞARET ETTİ

Samsung Display kıdemli başkan yardımcısı Choi Kwon-young, şirketin finansal raporunu yayınlamasının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Young, ilk katlanabilir ve kaydırılabilir ekran ürünlerinin bu yıl geleceğini belirtti. Şirket, giderek kalabalıklaşan OLED pazarında öne çıkmak için değişken yenileme hızı ve düşük güç gibi teknolojilere güveniyor. Raporlara göre, Güney Koreli devin uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonları da yolda. Söylentilere göre ayrıca Z Fold 3 de yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy S21 Ultra’ya benzer şekilde ilk kez S Pen’e sahip olacak. S Pen bu yıl yeni serilerde yer alacak olsa da Samsung, Galaxy Note serisinden henüz vazgeçmediğini doğruladı. Böylece bu yıl Note serisi hakkında ortaya atılan tüm söylentiler çürütülmüş oldu.