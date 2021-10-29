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Sana Söz dizisi neden yok? Sana Söz dizisinin yeni bölümü ne zaman?

29.10.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sana Söz adlı dizi yakın zamanda Star Tv'de seyircilerle buluşacak. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Sana Söz dizisinin fragmanı yayınlandı. Söz konusu dizinin çıkış noktası ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı. İşte detaylar...

Sana Söz dizisi neden yok? Sana Söz dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Ekranların en çok izlenen dizisi olmaya aday Sana Söz dizisi kısa süre sonra ekranlarda yerini alacak. Sana Söz dizisinin başrolünü Erkan Petekkeya ile paylaşan Nehir Erdoğan, televizyon programı sunucusuna hayat verecek. Dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

SANA SÖZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sana Söz dizisinin ilk bölümünün 29 Ekim Cuma akşamı 20.00'da Star TV ekranlarında yerini alacağı duyurulmuştu. Ancak son dakika değişikliği ile Sana Söz dizisinin yayın tarihi değişti. Dizi, 3 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

Sana Söz dizisi neden yok? Sana Söz dizisinin yeni bölümü ne zaman?

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU

Nehir Erdoğan, Elif adında program sunucusuna hayat veriyor. Sunucu Elif, programda cinayetleri çözüp katilleri bulmaya çalışıyor. Halkın da takdir ettiği Elif işini tutkuyla yapan ve bulunduğu konuma gelebilmek için birçok fedakarlık yapmış bir isim. Mutlu bir evlilik hayatı olduğuna inanan Elif, programda işlediği bir vakanın kocası Erdem ile alakalı olduğunu öğrenmesiyle yıkılır. Elif'in kocası Erdem başarılı bir avukattır ancak sırları vardır.

SANA SÖZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya: Komiser Ömer
Nehir Erdoğan: Elif
Serkan Altunorak: Avukat Erdem
Hivda Zizan Alp: Polis memuru Naz
Aslıhan Kapanşahin: Duru
Ayçin İnci: Ömer komiserin eşi
Atakan Hoşgören: Umut
Cansın Çekili

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya
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