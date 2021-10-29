Sana Söz dizisi neden yok? Sana Söz dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Ekranların en çok izlenen dizisi olmaya aday Sana Söz dizisi kısa süre sonra ekranlarda yerini alacak. Sana Söz dizisinin başrolünü Erkan Petekkeya ile paylaşan Nehir Erdoğan, televizyon programı sunucusuna hayat verecek. Dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

SANA SÖZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sana Söz dizisinin ilk bölümünün 29 Ekim Cuma akşamı 20.00'da Star TV ekranlarında yerini alacağı duyurulmuştu. Ancak son dakika değişikliği ile Sana Söz dizisinin yayın tarihi değişti. Dizi, 3 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU

Nehir Erdoğan, Elif adında program sunucusuna hayat veriyor. Sunucu Elif, programda cinayetleri çözüp katilleri bulmaya çalışıyor. Halkın da takdir ettiği Elif işini tutkuyla yapan ve bulunduğu konuma gelebilmek için birçok fedakarlık yapmış bir isim. Mutlu bir evlilik hayatı olduğuna inanan Elif, programda işlediği bir vakanın kocası Erdem ile alakalı olduğunu öğrenmesiyle yıkılır. Elif'in kocası Erdem başarılı bir avukattır ancak sırları vardır.

SANA SÖZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya: Komiser Ömer

Nehir Erdoğan: Elif

Serkan Altunorak: Avukat Erdem

Hivda Zizan Alp: Polis memuru Naz

Aslıhan Kapanşahin: Duru

Ayçin İnci: Ömer komiserin eşi

Atakan Hoşgören: Umut

Cansın Çekili

