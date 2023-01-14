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  4. Otobüs şoförü kuryenin üzerine yürüdü! Küfürler havada uçuştu... Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin cezası belli oldu

Otobüs şoförü kuryenin üzerine yürüdü! Küfürler havada uçuştu... Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin cezası belli oldu

14.01.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de trafikte tartışan halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yaşanan sözlü kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Niğde Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Motokuryenin zararının karşılandığı belirtilen açıklamada otobüs şoförüne uzaklaştırma cezası verildiği duyuruldu.

Otobüs şoförü kuryenin üzerine yürüdü! Küfürler havada uçuştu... Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin cezası belli oldu

Niğde'de Şahinali Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı Niğde Adliyesi yanında Niğde Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma başladı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otobüs şoförü camdan küfürler ederek otobüsten inerek motorsikleti tekmeleyerek zarar verdi. Kuryeye hakaret ve küfürler ederek otobüse binen şoför daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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TEPKİ ÇEKTİ, AÇIKLAMA GELDİ

Bu görüntülerin sosyal medyada tepki görmesi üzerine Niğde Belediyesi yazılı açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada: “Gün içerisinde sosyal medyada bazı basın yayın organları üzerinden, S.S. 51 NO’lu Otobüs Kooperatifine bağlı bir Halk Otobüsü şoförünün motor kuryesi ile tartıştığı anlar kamuoyunun gündemine düşmüştür. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli aksiyon alınmış olup, motor kuryesinin maddi zararı giderilmiş ve otobüs şoförü ile ilgili de uzaklaştırma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kurye Niğde

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