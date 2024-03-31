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Sandıkların kapanmasına dakikalar kala son seçim anketi! Betimar yayımlandı, AK Parti'den tepki geldi

31.03.2024 18:37
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Türkiye, bugün 2024 yerel seçimleri için sandık başına giderken, sandıkların kapanmasına dakikalar kala açıklanan anket gündem yarattı. Betimar tarafından yayımlanan anketlere AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" dedi.

Sandıkların kapanmasına dakikalar kala son seçim anketi! Betimar yayımlandı, AK Parti'den tepki geldi

Tüm Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 81 ilde oy verme işlemi saat 17.00'de sona ererken, oy sayımına geçildi. İlk sonuçlar için seçim yasaklarının kalkması beklenirken, Betimar tarafından yayımlanan seçim anketi gündem yarattı.

DAKİKALAR KALA SEÇİM ANKETİ

Sandıkların kapanmasına dakikalar kala paylaşılan ankette; İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Adana'daki sonuçlar yer aldı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Söz konusu anket sonucu bir anda gündem yaratırken AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" ifadelerini kullandı.

AK Partili Şen'in söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur.”

GFHDFH


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