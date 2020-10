Sandra Bullock ile Ryan Reynolds’ın The Lost City of D filminin başrollerini paylaşması bekleniyor

Sandra Bullock’un yeni projesi romantik aksiyon filmi The Lost City of D oldu. Film, hakkında yazdığı kurgusal bir şehrin gerçek olduğunu keşfeden ve şehri bulmak için riskli bir yolculuğa çıkmasına neden olan romantik bir yazarı merkezine alıyor.

Adam ve Aaron Nee kardeşlerin yönetmenlik koltuğunu paylaşacağı filmin senaryosunu Dana Fox kaleme alacak. Yapım şirketi Paramount Pictures, erkek başrol olarak Ryan Reynolds ile masaya oturdu. Görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. Bullock ve Reynolds daha önce, 2009 yapımı romantik komedi filmi “The Proposal”da birlikte çalıştı. Bullock, "The Blind Side" filmiyle, en iyi kadın oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazandı ve "Gravtiy" filmiyle de adaylık elde etti.

Başarılı oyuncu 2018'de Netflix için yapımcılık ve başrolü "Bird Box" filminde üstlendi ve film, Netflix tarihinin en çok izlenen yapımı oldu. Aynı yıl, komedi devam filmi "Ocean’s 8"te Debbie Ocean'ı canlandırdı. Bullock’un diğer filmleri arasında "The Heat", "Our Brand Is Crisis" ve "Miss Congeniality" yer alıyor. Nee kardeşler, birçok popüler müzik videosu ve 2015 yapımı "Band of Robbers" filmini yönetti. Ayrıca Netflix için "He-Man and the Masters of the Universe" projesinin de başında yer alıyorlar.