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    4. Saniyeler içinde geçip gitti! Gökyüzünde süzülen gizemli nesne gündem yarattı... “UFO mu?”

    Saniyeler içinde geçip gitti! Gökyüzünde süzülen gizemli nesne gündem yarattı... “UFO mu?”

    03.08.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Carmen Rich isimli bir kişi tarafından çekilen görüntülerde fırtına sırasında denizin üzerinde süzülen bir hareketlilik kaydedildi. Rich görüntüde aniden beliren ışık hüzmesini “Şimdiye kadar gördüğüm en hızlı şey” diyerek tanımlarken sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı UFO yorumunda birleşti.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale Sahili bölgesinde Carmen Rich isimli bir işi tarafından bir fırtınanın görüntüsü kaydedildi. Görüntülerde gökyüzünde aniden bir ışık topunun fırladığı ve saniyeler içinde kaybolduğu görüldü. 29 yaşındaki Rich görüntülerde bir anda beliren ışık hüzmesini görünce heyecanladı ve kaydı bitirmeden önce yanındakilere görüp görmediğini sordu. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Rich yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

    KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

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    Rich saatte birkaç bin mil hızla giden gizemli nesnenin bir insansız hava aracı olamayacağı konusunda ısrar etti. Açıklanmayan görüntülerden korktuğunu söyleyen Rich, “Hayatım boyunca gördüğüm en hızlı şeydi. Kız kardeşim gözlerini kapatıp açana kadar kayboldu” dedi.

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    Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin dünya dışı bir olay olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Rich, şimşek çakması duymadığını söylediği için yıldırım olabileceği iddialarını reddetti.Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu inanılmaz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben de defalarca gördüm, fotoğrafladım ve filme aldım” yorumunu yaptı.

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