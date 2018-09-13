HABER

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 20 lira verdiği kız çocuğunu otomobiline alıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 20 lira verdiği M.K. (12) isimli kız çocuğunu otomobiline alıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Semo Gülalan (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜÇÜK KIZIN BAĞIRMASIYLA MAHALLELİ OTOMOBİLİN YANINA KOŞTU

Olay, dün akşam, Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Semo Gülalan, iddiaya göre, M.K.'ye 20 lira verip, otomobiline bindirdi. Kız çocuğunun bağırmasıyla otomobile koşan mahalleli, Gülalan'ı yakalayıp, polis ekiplerine teslim etti.

YAŞLI ADAM ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Gülalan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Semo Gülalan, çıkarıldığı mahkemece 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

PARTNERÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleriÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleri
Kırklareli'nde 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü (3)Kırklareli'nde 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü (3)
Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay cinsel istismar cinsel

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teneke kutudan bakın ne yaptı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

Değişim şaşkına çevirdi

Değişim şaşkına çevirdi

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.