HABER

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Bombalı eylem hazırlığı yapan şüpheli patlayıcı madde ile yakalandı

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olduğu öne sürülen kişi, patlayıcı madde ile gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Haşimiye Meydanı'nda polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheli, elindeki poşeti atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yolu trafiğe kapatarak çevredekileri uzaklaştırdı. Özel giyimli bomba imha ekipleri tarafından incelenen poşet, kontrollü olarak imha edildi. Poşetin içerisindeki patlayıcı madde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının kentte bombalı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi Adli Tıp'tan alındıBüyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke olduKastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bomba fünye Paket patlayıcı

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Bakan'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.