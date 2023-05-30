Sansasyonlarıyla gündemden düşmeyen Brezilyalı şarkıcı Mc Pipokinha’yı kimse durduramıyor! Kokpite girip pantolonunu aşağı indirdi

Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha daha öncesinde sahnede bir hayranıyla herkesin gözü önünde cinsel hareketlerde bulunması ve kedileri emzirdiğini söylemesiyle gündem yaratmıştı. Brezilya’nın skandallar kraliçesi yine rahat durmadı. Brezilyalı şarkıcı bir yolcu uçağının kokpitinde yardımcı pilotun koltuğuna oturarak poz verdi. Hatta yardımcı pilotun yerinde otururken ayağa kalkan ünlü şarkıcı pantolonunu kalçasından indirdi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Uçağın kokpitinde ayağa kalkarak pantolonunu aşağı indirdiği sırada pilotun büyük bir panikle durması için yalvardığı fark edildi.

Pilota “Çıplak olduğumu düşündün değil mi?” diyerek cevap veren Mc Piponkinha’nın durumdan eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı.