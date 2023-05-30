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Sansasyonlarıyla gündemden düşmeyen Brezilyalı şarkıcı Mc Pipokinha’yı kimse durduramıyor! Kokpite girip pantolonunu aşağı indirdi

30.05.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek adı Doroth Helena de Sousa Alves olan Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha skandallarına bir yenisini daha ekleyerek manşetlerdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde sahnede seksüel hareketlerde bulunduğu ifade edilen ünlü şarkıcı bu kez bir uçağın kokpitinde pantolonunu indirdiği anları paylaştığı videosuyla gündem yarattı.

Sansasyonlarıyla gündemden düşmeyen Brezilyalı şarkıcı Mc Pipokinha’yı kimse durduramıyor! Kokpite girip pantolonunu aşağı indirdi

Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha daha öncesinde sahnede bir hayranıyla herkesin gözü önünde cinsel hareketlerde bulunması ve kedileri emzirdiğini söylemesiyle gündem yaratmıştı. Brezilya’nın skandallar kraliçesi yine rahat durmadı. Brezilyalı şarkıcı bir yolcu uçağının kokpitinde yardımcı pilotun koltuğuna oturarak poz verdi. Hatta yardımcı pilotun yerinde otururken ayağa kalkan ünlü şarkıcı pantolonunu kalçasından indirdi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

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Uçağın kokpitinde ayağa kalkarak pantolonunu aşağı indirdiği sırada pilotun büyük bir panikle durması için yalvardığı fark edildi.

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Pilota “Çıplak olduğumu düşündün değil mi?” diyerek cevap veren Mc Piponkinha’nın durumdan eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Brezilya kokpit

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