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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, minicik bikinisiyle sere serpe uzanıp güneşlendi! Hayranlarını alev alev yaktı

30.05.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn yine limitleri zorlayan bir paylaşıma imza atarak hayranlarını heyecanlandırdı. Fenomen isim bikinisiyle sahilde uzanarak güneşlendiği anlarda çekilen bir pozunu paylaştı. Llewellyn’in gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, minicik bikinisiyle sere serpe uzanıp güneşlendi! Hayranlarını alev alev yaktı

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen fenomen isim Apollonia Llewellyn Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Llewellyn bu kez sahilde bikinisiyle güneşlenirken çekilen bir pozunu paylaşarak hayranlarından tam not almayı başardı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Miami’de bir plajda denizin hemen kıyısında uzanarak güneşlendiği pozunu paylaşan Llewellyn turuncu bikinisiyle yazın esintisini sosyal medyada hissettirdi. Fenomen isim gönderisine “Çok sıcak geliyor” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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