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Şişeler karıştı! 35 bin liralık bir 'şarap krizi'

BBC BBC
17.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir restoranda, kırmızı şarap sipariş edilen bir masaya yanlışıkla 4,500 sterlin değerinde bir şişe servis edildi.

Şişeler karıştı! 35 bin liralık bir 'şarap krizi'

Manchester'daki Hawksmoor isimli restoranın işletmecileri, yapılan hatayı ancak şişe bittikten sonra fark etti.

İsmi açıklanmayan müşterinin ısmarladığı şişenin ise 260 sterlin değerinde bir Fransız şarabı olduğu açıklandı.

Yalnızca 500 adet üretilen 2001 mahsulü Chateau le Pin Pomerol isimli şarabı servis eden garson da yaşadığı "dehşete" karşın işine devam ediyor.

Twitter üzerinden yapılan karışıklığı sosyal medya kullanıcılarına duyuran restoran, esprili bir dille, şarabı içen müşteriye ayrı, servis eden çalışana ayrı bir mesaj verdi.

Yapılan paylaşımda, "4500 sterlin değerindeki 2001 mahsulü Chateau le Pin Pomerol içen müşterimize, umarımız geceniz güzel geçmiştir, diyoruz. Şarabı hata ile servis eden çalışanımıza da mesajımız var; enseyi karartma, böyle hatalar olur, biz seni seviyoruz" denildi.

MÜŞTERİ İKİNCİ BİR ŞİŞE DAHA SİPARİŞ ETTİ AMA...

Paylaşıma yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, işletmecileri, çalışanı sorumlu tutmadıkları için alkışladı.

Restoranın sahibi olan Will Beckett, hatanın, iki benzer şişe arasında, hayli kalabalık bir saatte gerçekleştiğini açıkladı.

Beckett, ismi açıklamayan çalışan ile yaşadığı dehşet geçtikten sonra dalga geçmeye başlayacağını da söyledi.

Şanslı müşterilerin "inanılmaz güzel" buldukları şaraptan bir şişe daha istedikleri zaman karışıklığı öğrendikleri de belirtildi.

Cult Wines isimli siteye göre, 2001 Chateau le Pin Pomerol'den yalnızca 500 adet üretildi.

vivino.com isimli sitede, Bordeaux tipi şarabı "efsane" olarak değerlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
şişe Şarap Manchester hawksmoor

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