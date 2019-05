Şişeler karıştı! 35 bin liralık bir 'şarap krizi'

Manchester'daki Hawksmoor isimli restoranın işletmecileri, yapılan hatayı ancak şişe bittikten sonra fark etti.

İsmi açıklanmayan müşterinin ısmarladığı şişenin ise 260 sterlin değerinde bir Fransız şarabı olduğu açıklandı.

Yalnızca 500 adet üretilen 2001 mahsulü Chateau le Pin Pomerol isimli şarabı servis eden garson da yaşadığı "dehşete" karşın işine devam ediyor.

Twitter üzerinden yapılan karışıklığı sosyal medya kullanıcılarına duyuran restoran, esprili bir dille, şarabı içen müşteriye ayrı, servis eden çalışana ayrı bir mesaj verdi.

Yapılan paylaşımda, "4500 sterlin değerindeki 2001 mahsulü Chateau le Pin Pomerol içen müşterimize, umarımız geceniz güzel geçmiştir, diyoruz. Şarabı hata ile servis eden çalışanımıza da mesajımız var; enseyi karartma, böyle hatalar olur, biz seni seviyoruz" denildi.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night - hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway ????