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    4. Sapık doktorun foyası ortaya çıktı! Hastalarını kendi spermleriyle hamile bırakmış... "102 kardeşim var ama binlerce olabilir"

    Sapık doktorun foyası ortaya çıktı! Hastalarını kendi spermleriyle hamile bırakmış... "102 kardeşim var ama binlerce olabilir"

    05.12.2023 09:03 | Son Güncelleme:
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    Martijn van Halen isimli bir adam büyürken babasıyla arasındaki keskin farklılıkları görünce biyolojik olarak kökenini araştırmaya karar verdiğinde gerçek çok farklı çıktı. Annesinin bir sperm donörü aracılığıyla hamile kaldığını öğrenince şaşırmadığını dile getiren Halen, "102 kardeşim var ama binlerce olabilir" diyerek öğrendiği gerçeği paylaştı.

    44 yaşındaki Martijn yaptığı araştırmalar sonucunda biyolojik babasının annesinin tedavi için gittiği doktor olduğunu öğrendi. Doktorun kadınları hamile bırakmak için gizlice kendi spermlerini kullandığını söyleyen Halen, kurduğu WhatsApp grubunda yüzden fazla üvey kardeşi olduğunu ve düzinelerce daha fazla olabileceğinden şüphelendiğini açıkladı.

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    The Sun'a konuşan Halen, "Grubumda hepsi onun DNA'sıyla eşleşen 102 kişi var. Sadece DNA'larını test edip etmediklerini kesin olarak bilebiliriz. Hala donörden hamile kaldıklarını bile bilmeyen birçok insan var.Her ay yeni bir DNA eşleşmesi oluyor. Birkaç yıl içinde bu sayı 250 olacak, benim beklentim de bu" dedi.

    ÜVEY KARDEŞLERİYLE BİR ARAYA GELİYOR

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    Hollanda'nın Rotterdam yakınlarındaki tüp bebek kliniğinde sayısız kadını bilmeden kendi spermleriyle hamile bırakan doktor Jan Karbaat 2017 yılında 89 yaşında hayatını kaybetti. Doktorun 1980'li yıllardan 2000'li yıllara kadar suni tohumlamayla yüzlerce çocuğun biyolojik babası olduğu tespit edildi.

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    DNA veritabanını kontrol ettikten sonra 25 üvey kardeşi olduğunu öğrenen Halen onlarla sık sık bir araya geldiğini dile getirdi. Biyolojik babasını öğrendikten sonra üvey kardeşleriyle bir araya geldiği anları anlatan Halen, "Çenemizden alnımıza kadar hepimizin pek çok benzerliği var. Üvey kardeşlerimin hepsi doktor, iyi şirketlerin yönetim kurulunda ya da girişimci. Garip bir şekilde bakış açılarımız birbirine benziyor ve genlerimiz mükemmel" dedi.

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    sperm Doktor donör
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