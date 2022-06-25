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  4. Sarıgül'ün videosu viral oldu! Atina'da Türk bayrağı açıp bakın ne dedi

Sarıgül'ün videosu viral oldu! Atina'da Türk bayrağı açıp bakın ne dedi

25.06.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki parlamento önünde Başbakan Kyriakos Miçotakis’e seslenerek, "Miçotakis, çözümü Amerika parlamentosunda arama. Çözüm Türkiye parlamentosunda. Amerika’dan dost olmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gazetecilere konuştu. Sarıgül, "Şu anda Yunanistan parlamentosunun önündeyim. Buradan Miçotakis’e sesleniyorum. Çözümü Amerika parlamentosunda arama. Çözüm Türkiye parlamentosunda. Amerika’dan dost olmaz" ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’e mesaj gönderen Sarıgül, "Miçotakis, silahlara müracaat etmenin hiç kimseye faydası olmaz, barışa müracaat etmekte fayda var. Biz Türkiye olarak istiyoruz ki silahlar gitsin ve barış gelsin. Yunanistan’la Türkiye’nin kardeşlik hukuku içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

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"SİZİN GERÇEK DOSTUNUZ TÜRKİYE'DİR"

"Yunanistan’la Türkiye’nin barış içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz" diyen Sarıgül, "Ama Miçotakis, Amerikan parlamentosuna gidip Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili yaptığınız konuşma, şık olmamıştır, doğru olmamıştır. Miçotakis, şunu unutmayın. Amerika’dan dost olmaz. Sizin gerçek komşunuz Türkiye’dir, Türkiye ile dost olmak Yunanistan’ın her zaman hayrınadır" ifadelerini kullandı.

Sarıgül konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Miçotakis, Yunanistan adalarında NATO’nun orantısız olarak silahlanmasını doğru bulmuyoruz. Yunan halkına sesleniyorum. Barıştan yana olalım. Her zaman silahlar konuşmasın, barış konuşsun ve dünyanın her tarafında, Yunanistan’da, Türkiye’de barış güvercinleri uçsun. O nedenle Miçotakis, bir kez daha Atina’dayım, Atina meydanındayım, Yunan parlamentosunun önündeyim. Sizi uyarıyorum. Barış gelsin, silahlar gitsin ve her zaman barış gelsin. Barışın olduğu yerde mutluluk vardır. Özgürlüğün olduğu yerde güzellik vardır. Demokrasinin olduğu yerde insan hakları vardır. Türkiye her zaman barıştan yana, demokrasiden yana, insan haklarından yanadır. Bir kez daha Atina meydanındayım. Sayın içotakis, silahlar gitsin, barış gelsin. Amerika’ya güvenme. Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın. Türkiye olarak komşularımızla ilişkilerimizin son derece iyi olmasını arzu ediyoruz. Bir kez daha silahlar gitsin, barış gelsin diyorum ve Miçotakis, çözümü Amerika’da arama, çözümü komşun Türkiye’de ara. Bak biz buradayız."

Sarıgül Twitter hesabından paylaştığı videoda ise "Amerika’ya medet umma. Türkiye’den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek, barışa gel. Bak biz buradayız" diyerek Türk bayrağı açtı. (İHA)

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Atina Mustafa Sarıgül

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