Sarılabilir telefon gerçek oldu: Oppo X 2021 resmen tanıtıldı! İşte Oppo X 2021'in özellikleri

Sarılabilir telefon konseptleri ya da genişleyen telefon konseptleri bundan birkaç yıl önce hayalden ibaretti. Ancak katlanabilir akıllı telefonların yaygınlaşmaya başlaması, özellikle katlanabilir ekran teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte üreticilerin bir rulo gibi sarılabilir ekranlı telefonlar üretme ihtimali de arttı. Samsung'un, Huawei'nin veya Oppo'nun böyle bir teknolojiye sahip telefonlar için çalışmalar yaptığı söylendi, durdu. Nitekim Oppo, bugün düzenlediği Oppo Inno Day 2020 etkinliğinde Oppo X 2021'i tanıtarak o hayali gerçeğe dönüştürdü.

Oppo X 2021, normalde 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED katlanabilir bir ekrana sahip. Ancak telefonun herhangi bir katlama noktası bulunmuyor. Motorlu sistemi ile birlikte çerçevelerinden yana doğru genişleyen telefon, 7,4 inçlik bir tablete dönüşüyor. Yani telefonun ekranı bir nevi sakız gibi uzuyor.

The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm