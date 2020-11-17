Sarılabilir telefon gerçek oldu: Oppo X 2021 resmen tanıtıldı! İşte Oppo X 2021'in özellikleri

Sarılabilir telefon konseptleri ya da genişleyen telefon konseptleri bundan birkaç yıl önce hayalden ibaretti. Ancak katlanabilir akıllı telefonların yaygınlaşmaya başlaması, özellikle katlanabilir ekran teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte üreticilerin bir rulo gibi sarılabilir ekranlı telefonlar üretme ihtimali de arttı. Samsung'un, Huawei'nin veya Oppo'nun böyle bir teknolojiye sahip telefonlar için çalışmalar yaptığı söylendi, durdu. Nitekim Oppo, bugün düzenlediği Oppo Inno Day 2020 etkinliğinde Oppo X 2021'i tanıtarak o hayali gerçeğe dönüştürdü.
Oppo X 2021, normalde 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED katlanabilir bir ekrana sahip. Ancak telefonun herhangi bir katlama noktası bulunmuyor. Motorlu sistemi ile birlikte çerçevelerinden yana doğru genişleyen telefon, 7,4 inçlik bir tablete dönüşüyor. Yani telefonun ekranı bir nevi sakız gibi uzuyor.
The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm— OPPO (@oppo) November 17, 2020
Telefonun teknik özellikleri henüz bilinmese de Oppo tarafından paylaşılan görsellerde Oppo X 2021'in arka tarafında 3 adet kameranın yer aldığını görmek mümkün. Sarılabilir telefonun ne zaman satışa çıkacağı ise bilinmiyor. Zira telefon, şimdilik bir konsept telefon olarak görücüye çıkıyor.
OPPO AR Glass 2021 ise Apple'ın üreteceği düşünülen Apple Glass Artırılmış Gerçeklik gözlüğüne şimdiden rakip oluyor. AR Glass 2021, ToF sensörlere ve mekansal konumlandırma özelliğine sahip. El hareketlerini algılayan, sesli komutları gerçekleştirebilen gözlük, 90 inçlik bir ekranı kişinin gözlüğüne taşıyor. Ancak gözlük bağımsız bir cihaz olarak kullanılamıyor.
Akıllı gözlük gücünü Oppo Find X2 serisi cihazlardan alıyor. Oppo AR Glass 2021 de tıpkı Oppo X 2021 gibi konsept bir ürün. Yani cihazın ne zaman satışa çıkacağı belli değil. Fakat önümüzde yıl her iki ürün de gerçeğe dönüşebilir gibi görünüyor.
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