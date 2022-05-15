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Sarılık sanıldı! Akıllarına bile gelmeyen bir hastalıkla yüz yüze kalınca dünyaları başına yıkıldı: "Eğer bu ilaca ulaşırsa yüzde 98 şansı var"

15.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da doğduğunda sarılık geçirdikten sonra kol ve bacaklarında hareketsizlik başlayan Mehmet Eren bebeğe konulan SMA tanısı Nuran ve Bayram Atak çiftini yıktı. Genç çift, ikinci yıkımı ise SMA ilacının fiyatını öğrendiklerinde yaşadı. 50 günlük olan Mehmet Eren'in 6 ayı dolmadan ilaca kavuşması halinde hayata tutunma şansının çok yüksek olduğunu söyleyen çift, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Antalya'da 2020 yılında evlenen Nuran Atak (27) ile Bayram Atak (30), ilk bebekleri Mehmet Eren dünyaya geldiğinde büyük mutluluk yaşadı. Doğduğunda sarılık geçiren bebekte bir süre sonra hareketsizlik başlayınca genç çift, bunun sarılıktan olabileceğini düşündü. Bebeğin durumunun yakınları tarafından da fark edilmesi üzerine 20 günlükken doktora götürülen Mehmet Eren'e, SMA Tip 1 tanısı konuldu. Akıllarına bile gelmeyen bir hastalıkla yüz yüze kalan çiftin dünyası başlarına yıkıldı. Halen 50 günlük olan Mehmet Eren'in 6 ayı dolmadan ilaca ulaşması halinde hayata tutunma şansının çok yüksek olduğunu öğrenen Atak çifti, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

"İLK BEBEĞİMİZ OLDUĞU İÇİN ANLAYAMADIK"

Hamileliği süresince hiçbir sorun yaşamadığını, her şeyin normal olduğunu belirten anaokulu öğretmeni Nuran Atak, bu sürede tüm tetkiklerin yapıldığını, bebek doğduğunda da gayet sağlıklı göründüğünü söyledi. Mehmet Eren’in 20'nci güne yaklaşırken kollarında ve bacaklarında hareketsizlik fark ettiklerini anlatan Nuran Atak, bebeğinin doğduğunda sarılık geçirdiğini ve bu durumun sarılıktan kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini belirtti. İlk bebekleri olduğu için çok tecrübeli olmadıklarını ve akıllarına bu hastalığın gelmediğini söyleyen Atak, “Bir süre sonra aile yakınlarımız da Mehmet Eren'in kol ve bacaklarındaki hareketsizliği fark edince doktora gittik" dedi.

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"TANI ALDIĞI GÜN HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNÜYDÜ"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Nuran Atak, “SMA'nın ne olduğunu biliyordum ama bebeğinin SMA'lı olabileceği hiçbir annenin aklına gelmez. Benim de gelmemişti. Dünya başıma yıkıldı. O anki ağlamamdan doktor bile konuşamadı. Doktorun söylediği kelimeleri bile algılayamadım, anlayamadım. Kendi adımı bile unuttum. Sadece bebeğim vardı aklımda. Kelimelerle anlatamıyorum. Çok çok üzücüydü. Hayatımın en kötü günüydü" diye konuştu.

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"1 LİRAYA DAHİ İHTİYACIMIZ VAR"

Mehmet Eren'e SMA tanısı konulduktan sonra ne yapacağını, ne düşüneceğini, bunun üstesinden nasıl geleceğini bilemediğini söyleyen Atak, “Hepsi karmakarıştı" dedi. Bebeğinin kol ve bacaklarındaki hareketsizliğin yanı sıra artık düzensiz nefes alıp verdiğini de söyleyen Atak, “Çok hızlı ilerleyen bir hastalık. Erken tanı olması belki iyi bir şey. Mehmet Eren'in zamanı yok. Bebeğimi mindersiz tutarken çok zorlanıyorum, artık kol ve bacakları iyice hareketsizleşti. Herkesten yardım bekliyoruz. Lütfen herkes Mehmet Eren'i duysun, bilsin. Mehmet Eren'in 6 aylık olmadan önce bu ilaca ulaşması lazım. Eğer bu ilaca ulaşırsa yüzde 98 şansı var. Yüksek bir şans bu. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Lütfen duyun bizi. Yardım edin bize. Duyarlı Türk halkına ihtiyacım var. 1 lira demeyin, gerçekten 1 liraya dahi ihtiyacımız var."

"EVİMİZİ, ARABAMIZI SATAR, TEDAVİ ETTİRİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Yaşadıklarını anlatırken sesi titreyen muhasebeci baba Bayram Atak ise, “Bu hastalık 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi" dedi. Bayram Atak, doktorun, SMA tanısı alan gördüğü en küçük bebeğin Mehmet Eren olduğunu söylediğini belirterek, “Doktorumuz 'Umudunuzu kaybetmeyin tedavisi var' dedi. O zaman düşündük bir hastalığın tedavisi ne kadar pahalı olabilir? Evimizi, arabamızı satarız. Biraz bir şeyler ekleriz, eşimizden, dostumuzdan alıp çocuğumuzu tedavi ettiririz dedik" diye konuştu.

"ÇARESİZLİĞİN NE DEMEK OLDUĞUNU FİYATINI ÖĞRENİNCE ANLADIM"

SMA ilacının dünyanın en pahalı ilacı olduğunu öğrendiğinde yıkıldığını belirten baba, “O zaman SMA'nın, çaresizliğin ne demek olduğunu anladık" dedi. Mehmet Eren'in, Allah'ın bir hediyesi, lütfu olduğunu ifade eden Bayram Atak, “Bu hediyeyi en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz. Oğlumuzu 6 aylık olmadan önce ilacına kavuşturmak istiyoruz. Maalesef zaman akıyor. Yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yardım izini için Valiliğe başvuruda bulunan çift, kendilerine yardımcı olunmasını istiyor. (DHA)

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