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Sarımsaklı köfte nasıl yapılır? MasterChef sarımsaklı köfte tarifi nedir? Adana sarımsaklı köfte malzemeleri nelerdir?

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

MasterChef’in 10 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar ve jüri üyeleri Adana’da dış çekim gerçekleştirdi. Türkiye’nin gastronomi şehri olarak bilinen Adana’nın yöresel yemekleri yeniden gündeme geldi. Binlerce yemek çeşidi arasından jüri üyeleri yarışmacılara özel Adana menüsü hazırladı. Programda ara yemek olarak sarımsaklı köfte servis edildi. Peki sarımsaklı köfte nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sarımsaklı köfte nasıl yapılır? MasterChef sarımsaklı köfte tarifi nedir? Adana sarımsaklı köfte malzemeleri nelerdir?

MasterChef’in Adana’da çekilen bölümünde yarışmacılar yüksük çorbası, sarımsaklı köfte, peynirli sıkma, Adana kebabı ve karakuş tatlısı ile lezzet şöleni sundu. MasterChef yarışmasıyla beraber Adana’nın sevilen lezzetlerinden sarımsaklı köfte tarifi araştırılmaya başlandı. Sarımsaklı köfte besleyiciliği ve doyuruculuğu ile da damakları şenlendirmeye hazırlanıyor. Peki sarımsaklı köfte malzemeleri nelerdir? Sarımsaklı köfte nasıl yapılır? İşte sarımsaklı köfte tarifi...

SARIMSAKLI KÖFTE MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 8 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber

Sosu için;

  • 1 çay kaşığı fesleğen
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 6-7 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • Limon tuzu
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 4 adet büyük boy domates

    SARIMSAKLI KÖFTE NASIL YAPILIR?

Sarımsaklı köfte yapımı ilk adımda köfte harcının hazırlanmasıyla başlar. Bulgur ve irmik derin bir kaba alınır ve ılık suyla ıslatılarak beklemeye alınır. Ardından içerisine biber salçası, tuz ve pul biber eklenerek yoğrulur. Ardından su ve yavaş yavaş un ekleyerek yoğrulmaya devam edilir. Macun kıvamı alan köfteden küçük parçalara alınarak top haline getirilir. Ortasına hafifçe bastırılarak şekil verilir. Tencereye su ve limon tuzu eklenerek köfteler haşlanır. Bu adımda sarımsaklı köfte tarifinin püf noktası köftelerin piştiğinde su yüzüne çıkmasıdır. Pişen köfteler süzgeç yardımıyla alınır ve sosun hazırlıklarına geçirilir. Sarımsaklar iyice ezilir ve tavaya konulan sıvı yağ ile kavrulur. Ardından salça eklenir ve pişirilir. Köfteler sos ile karıştırılır ve üzerine kıyılmış maydanozla servis edilir.

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