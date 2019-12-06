Şarkıcı Aslı Hünel, eşi Savaş Yurtsever ile öpüşme sahnesini kabul etmedi: "Bu bizim mahremimiz"

Bambaşka albümüyle beğeni toplayan Aslı Hünel, albümde yer alan 'Bir Nefes” adlı şarkısına klip çekti.

Sözü ve müziği Yakup Ekin, aranjesi dj Mert Aydın imzası taşıyan Bir Nefes'in klip yönetmenliğini ise son dönemin en başarılı yönetmenleri arasında gösterilen İdil Dizdar ve Said Dağdeviren tarafından Yeşilköy'deki bir restoranda çekildi. Klip çekimlerinde modacı Aylin Yılmaz tasarımları kullanıldı.

Klipte Aslı Hünel’e eşi Savaş Yurtsever eşlik etti. Ancak senaryoda yer alan dudaktan öpüşme sahnesi ise son anda değiştirildi. Aslı Hünel "Bu bizim mahremimiz. Kendimize ve Türk halkına olan saygımızdan dolayı klipte öpüşmeyi doğru bulmadık" dedi. Savaş Yurtsever ise "O benim eşim ve alnından öpmek bana daha doğru geldi" diyerek konuya açıklık getirdi.



