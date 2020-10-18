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Şarkıcı Aynur Aydın koronavirüse isyan etti! ‘Çinliler...’

18.10.2020 16:58 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Aynur Aydın koronavirüse isyan etti! ‘Çinliler...’

Pop müziğin sevilen ismi Aynur Aydın tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine isyan etti. Sosyal medya hesabından Çinlilere seslenen güzel şarkıcı Türk halkını da dışarı çıkmama konusunda uyardı.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına ilişkin henüz bir aşı ya da etkin bir ilacın bulunamaması ünlü şarkıcı Aynur Aydın’ı isyan noktasına getirdi. Sahneye çıkmayı özlediğini belirten güzel sanatçının sosyal medya üzerinden koronavirüsle ilgili yaptığı esprili paylaşım takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

‘KULAKLARIMIZ KEPÇE OLDU’

aynur aydın

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan şarkıcı Aynur Aydın Twitter’dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı şarkıcı virüsten korunmanın en etkili yolu olarak bilinen maske kullanımı üzerinden Çinlilere gönderme yaptı. Güzel sanatçı gönderisinde, “Şu maske yüzünden kulaklarımız kepçe oldu. Çinliler Allah belanızı versin” notunu ekledi.

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