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Şarkıcı Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Berkay’ın gerçek adı nedir?

07.05.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar çıkardığı önemli albüm ve şarkılarla adından söz ettiren şarkıcı Berkay, birçok ödülün de sahibi oldu. İzmir’de annesiyle birlikte yaşarken İstanbul’a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce yazlık beldelerdeki mekânlarda sahne almaya başladı.

Şarkıcı Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Berkay’ın gerçek adı nedir?

İlk albümünü 2010’da çıkaran Berkay, ‘’En iyi sanatçı’’ ödülüne layık görüldü. 2 yıl sonra ikinci albümünü de piyasaya süren Berkay, çıkışını sürdürdü. Arda Turan ile yaşadığı gerilimle de gündeme gelen ünlü sanatçı, konuyu mahkemeye taşımıştı.

BERKAY KİMDİR, TAM ADI NEDİR?

1981’de Ankara’da doğan ve aslen Artvin Arhavili olan Şarkıcı Berkay’ın soy adı Şahin’dir. 1996’dan bu yana annesiyle birlikte İzmir'de yaşadı. 2009’da İstanbul’da taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce, Antalya, Bodrum, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahneye çıktı.

2010’da çıkan ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görülen Berkay, "Aşk Sadece" adındaki albümünü ise 2012’de yayınlandı.

2013’ün sonlarına doğru futbolcu Caner Erkin'in modacı eşi Asena Erkin ile ismi anılan Berkay, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Şarkıcı Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Berkay’ın gerçek adı nedir

BERKAY EVLİ Mİ?

Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016’da Özlem Ada Katipoğlu ile Bodrum'da evlendi. İkilinin bu evliliklerinden 2017’de Arya, 2019’da ise Zeynep Mira adında iki kızı dünyaya geldi.

Temmuz 2020’de yaptığı açıklamayla kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Berkay, ’’Bir bebek daha istiyorum, eşimle bu konuyu konuşuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Özlem Ada Şahin ise, "Üçüncü bebek ne zaman?" sorusuna, "Annelik dünyanın en güzel şeyi ancak ben bir daha düşünmüyorum. Dinlenmek, eşime ve kızlarıma daha fazla vakit ayırmak istiyorum.” cevabını vererek, Berkay’ın 3. çocuk talebine adeta karşı çıktığını söyledi.

Şarkıcı Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Berkay’ın gerçek adı nedir

ARDA TURAN-BERKAY GERGİNLİĞİ

Berkay ile Arda Turan arasında geçtiğimi yıllarda bir gerginlik meydana gelmişti. Arda Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e sözlü tacizde bulunduğu, ikilinin arasında tartışma yaşandığı, sonrasında Arda Turan’ın da olay günü Berkay’ın gittiği hastaneye silahla giderek tehditler savurduğu iddia edilmişti. Ardından olay, mahkemeye taşınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi 11 Eylül 2019'da davayı karara bağlayarak sanık Berkay Şahin'in, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi nedeniyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Sanık Arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, sanığı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay, "korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek" suçundan 10 ay ve "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırmıştı.

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Turan'a verdiği beraat hükmünü bozmuştu.

Kararda, olay günü sanıklarla beraber olan ve soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz ile Onur Ürkmez'in yargılama esnasında ifadeleri alınmayarak, eksik araştırmayla karar verildiği ifade edilmişti.

Arda Turan'ın üzerine atılı "cinsel taciz" suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğu hatırlatılan kararda, "basit yargılama usulü" yönünden yeniden değerlendirilmesi için dosyanın bozulması gerektiği ve istinaf başvurusunun yerinde görüldüğü bildirilmişti.

Albümleri :

2012 – Aşk Sadece
2010 – Ele İnat
2013 – Doksana Bir Kala

Ödülleri :

2011 – Kral TV Müzik Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2011 – 14. İstanbul Fm Altın Ödülleri (İFA), En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Erkek
2011 – Türkiye Engelliler Derneği Yılın En'leri,En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı
2012 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Yılın Pop Sanatçısı
2011 – A.G.D Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2011 – Taksiciler Günü Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Solist


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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan
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