Şarkıcı Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Berkay’ın gerçek adı nedir?

İlk albümünü 2010’da çıkaran Berkay, ‘’En iyi sanatçı’’ ödülüne layık görüldü. 2 yıl sonra ikinci albümünü de piyasaya süren Berkay, çıkışını sürdürdü. Arda Turan ile yaşadığı gerilimle de gündeme gelen ünlü sanatçı, konuyu mahkemeye taşımıştı. BERKAY KİMDİR, TAM ADI NEDİR? 1981’de Ankara’da doğan ve aslen Artvin Arhavili olan Şarkıcı Berkay’ın soy adı Şahin’dir. 1996’dan bu yana annesiyle birlikte İzmir'de yaşadı. 2009’da İstanbul’da taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce, Antalya, Bodrum, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahneye çıktı. 2010’da çıkan ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görülen Berkay, "Aşk Sadece" adındaki albümünü ise 2012’de yayınlandı. 2013’ün sonlarına doğru futbolcu Caner Erkin'in modacı eşi Asena Erkin ile ismi anılan Berkay, iddiaları kesin bir dille yalanladı. BERKAY EVLİ Mİ? Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016’da Özlem Ada Katipoğlu ile Bodrum'da evlendi. İkilinin bu evliliklerinden 2017’de Arya, 2019’da ise Zeynep Mira adında iki kızı dünyaya geldi. Temmuz 2020’de yaptığı açıklamayla kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Berkay, ’’Bir bebek daha istiyorum, eşimle bu konuyu konuşuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Özlem Ada Şahin ise, "Üçüncü bebek ne zaman?" sorusuna, "Annelik dünyanın en güzel şeyi ancak ben bir daha düşünmüyorum. Dinlenmek, eşime ve kızlarıma daha fazla vakit ayırmak istiyorum.” cevabını vererek, Berkay’ın 3. çocuk talebine adeta karşı çıktığını söyledi. ARDA TURAN-BERKAY GERGİNLİĞİ Berkay ile Arda Turan arasında geçtiğimi yıllarda bir gerginlik meydana gelmişti. Arda Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e sözlü tacizde bulunduğu, ikilinin arasında tartışma yaşandığı, sonrasında Arda Turan’ın da olay günü Berkay’ın gittiği hastaneye silahla giderek tehditler savurduğu iddia edilmişti. Ardından olay, mahkemeye taşınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi 11 Eylül 2019'da davayı karara bağlayarak sanık Berkay Şahin'in, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi nedeniyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Sanık Arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, sanığı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay, "korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek" suçundan 10 ay ve "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırmıştı. İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Turan'a verdiği beraat hükmünü bozmuştu. Kararda, olay günü sanıklarla beraber olan ve soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz ile Onur Ürkmez'in yargılama esnasında ifadeleri alınmayarak, eksik araştırmayla karar verildiği ifade edilmişti.