Şarkıcı Elanur göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı geçti

Bela, Sakin, 21 Queen gibi şarkıları seslendiren Elanur, sosyal medyada oldukça popüler. Pozlarıyla binlerce beğeni ve çok sayıda beğeni alan Elanur, Instagram'ın en cesur isimlerinden biri. Şarkıcı Elanur, en son paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

ERKEK ARKADAŞIYLA DUDAK DUDAĞA POZ VERMİŞTİ

22 yaşındaki Elanur erkek arkadaşıyla verdiği dudak dudağa pozuyla olay olmuştu. O poza, "Çok güzelsiniz", "Allah mutluluğunuzu daim etsin" gibi yorumlar yapılmıştı.

DEKOLTELİ POZUYLA OLAY OLDU

Cesur pozlarını peş peşe paylaşmaya devam eden Elanur bu defa derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti.

O poz kısa sürede 90 bini aşkın beğeni aldı.

Twitch'te RunalexX kullanıcı ismiyle açtığı yayınlarla meşhur olan Elanur Pat, üniversitede Bilgisayar Programcılığı eğitimi aldı.





