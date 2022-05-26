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Şarkıcı Elanur göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı geçti

26.05.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşıyla verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşan Elanur 161 bin beğeni almıştı. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Elanur pozlarıyla çok konuşuldu.

Şarkıcı Elanur göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı geçti

Bela, Sakin, 21 Queen gibi şarkıları seslendiren Elanur, sosyal medyada oldukça popüler. Pozlarıyla binlerce beğeni ve çok sayıda beğeni alan Elanur, Instagram'ın en cesur isimlerinden biri. Şarkıcı Elanur, en son paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

ERKEK ARKADAŞIYLA DUDAK DUDAĞA POZ VERMİŞTİ

22 yaşındaki Elanur erkek arkadaşıyla verdiği dudak dudağa pozuyla olay olmuştu. O poza, "Çok güzelsiniz", "Allah mutluluğunuzu daim etsin" gibi yorumlar yapılmıştı.

Şarkıcı Elanur göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı geçti

DEKOLTELİ POZUYLA OLAY OLDU

Cesur pozlarını peş peşe paylaşmaya devam eden Elanur bu defa derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti.

Şarkıcı Elanur göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı geçti

O poz kısa sürede 90 bini aşkın beğeni aldı.

Şarkıcı Elanur göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı geçti

Twitch'te RunalexX kullanıcı ismiyle açtığı yayınlarla meşhur olan Elanur Pat, üniversitede Bilgisayar Programcılığı eğitimi aldı.

Şarkıcı Elanur göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı geçti

Şarkıcı Elanur göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı geçti

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