Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun arasında sinirler yeniden gerildi

Şarkıcı Emrah ve kabul etmediği öz oğlu Tayfun arasındaki polemik yıllardır tazeliğini koruyor. Çeşitli programlara katılarak Emrah'la olan sorunlarından bahseden Tayfun babasına ulaşmak için birçok yol deneğini söylemişti. Emrah'ın kendisini bir türlü kabul edemediğinden sık sık dert yanan Tayfun babasını sert bir dille eleştirmeye başladı. En son Survivor 2020 yarışmasına katılan Tayfun, babasını ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüğünü duygusal bir şekilde anlattı. Çok zor bir çocukluk geçirdiğini dile getiren Tayfun ve babası Emrah arasındaki sular bir türlü durulmadı. Bu sefer de gerginliğin kıvılcımını Emrah’ın sosyal medya paylaşımı ateşledi.

‘OĞLUM ELYESA VE KIZIM ELEYSA'



2014 yılının Haziran ayında ünlü şarkıcı Emrah hayatını avukat Sibel Erdoğan’la birleştirme kararı aldı. Çiftin evliliklerinden Eleysa ve Elyesa isimlerini verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. 2020 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı alan ikili çocukları için arkadaş kalarak görüşmeye devam etti.

Çocuklarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Emrah sanat kariyerinin 36. yılını kutladığını sosyal meyda hesabından duyurdu. 36. yılında aldığı ödülle poz veren ünlü sanatçı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı fotoğrafının altına “36 yılı geride bıraktığım şu günlerde ‘Hürriyet Altın Kelebek Başarı Ödülü’ beni çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Bu büyük ödülü oğlum Elyesam ve kızım Eleysama ithaf ettim.. Ne mutlu bana.. Altın Kelebek ödüllerinin benim için yeri ve önemi çok ama çok başkadır.. Ödül dolabımda en özel yerde durmaktadırlar.. Hürriyet ailesine, okurlarına, beni bu ödüle layık gören jüri’ye ve tüm sevenlerime çok çok teşekkür ederim..” notunu düştü. Emrah’ın ödülü için teşekkür ederken oğlu Tayfun’dan hiç bahsetmemesi üzerine yeni bir polemik başladı.