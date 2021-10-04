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  4. Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum

Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum

04.10.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Gökhan Kalaycıoğlu'nun magazin programına konuk olan şarkıcı Reyhan Karaca, dikkat çeken itirafta bulundu. Karaca, "Çabuk yırttım kendimi çektim hemen" sözlerine yer verdi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Reyhan Karaca oldu. Sevdik Sevdalandık şarkısıyla adını duyuran sanatçı, özel hayatıyla ilgili de çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"EVLİ BİRİNE AŞIK OLDUM"

"Asla dediğim her şeyi yaşadım" diyen Reyhan Karaca, yıllar önce evli bir adama aşık olduğunu itiraf etti. Yaşadıklarını anlatan Karaca, "Olmamam gereken birine aşık oldum. Ama çabuk yırttım kendimi çektim hemen" ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

50 yaşındaki Reyhan Karaca, geçtiğimiz günlerde değişimiyle adından söz ettirdi. Yüzünde küçük dokunuşlar yaptıran Karaca, verdiği kilolardan sonra bambaşka birine dönüştü.

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