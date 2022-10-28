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Şarkıcılığa soyunan Oryantal Didem'den İbrahim Tatlıses'e sitem! "Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz"

28.10.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show programındaki performanslarıyla tanınan "Oryantal Didem" lakaplı Didem Kınalı, şarkıcılığa soyunarak "Sabırsız Nefsim" adlı yeni bir şarkı çıkardı. İlk şarkısının tanıtımında konuşan Kınalı, kendisini şöhrete kavuşturan Tatlıses'e tepki göstererek, "İbrahim Tatlıses'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz" dedi.

Şarkıcılığa soyunan Oryantal Didem'den İbrahim Tatlıses'e sitem! "Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz"

'Oryantal Didem' olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Kınalı, 'Sabırsız Nefsim' adlı yeni single'ının tanıtımını Arnavutköy'de bir mekanda yaptı. Muhabirlerle sohbet eden Kınalı, programlarında tanındığı İbrahim Tatlıses'e gönderme yaptı.

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"DOSTUNUNUZU DÜŞMANINIZI TANIYORSUNUZ"

Tanıtım öncesi muhabirlerle sohbet eden Kınalı, "İbrahim Tatlıses'e yeni şarkımı dinlettim. Kendisi beğendi. Ancak İbrahim Bey'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz. Canı sağ olsun. İbrahim Tatlıses benim düşmanım değil" değil. Şarkı konusundaki iddiasını ortaya koyan Kınalı, "Sanat camiasından kimsenin desteğini görmedim. Her şeye rağmen bir Ajda Pekkan olacağım" ifadelerini kullandı.

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"DANS ETMEYİ BIRAKMAYACAĞIM"

Dansı bırakmayacağını söyleyen Didem Kınalı, "Şarkı söylesem bile dans etmeyi bırakmayacağım. Hatta şimdi dans etmeye gideceğim. Sizi de beklerim" diyerek sözlerini noktaladı.

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