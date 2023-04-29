Şarkılar Bizi Söyler konuğu Soner olgun kimdir, nereli? Soner Olgun'un eşi Özlem Olgun kaç yaşında? Büyük yaş farkı!

Soner Olgun, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarında yer alacak. Ege yöresine ait türküler seslendiren usta isim, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Sanatçıya İntizar eşlik edecek. Türkiye’nin birçok ilinde konser veren Soner Olgun'un hayatı merak ediliyor. İşte ünlü sanatçı Soner Olgun ve eşi Özlem Olgun ile ilgili bilgiler...

SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 1959 yılında Fethiye’de doğmuştur. Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümünden mezun olan Olgun İlk albümü "Letafet"i 1992 yılında müzik dünyasına kazandırdıktan sonra sahne çalışmalarına başladı.

1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.

Soner Olgun, bir de "Letafet" isimli oyun yazmış ve müziklerini yapmıştır. Kendi adını taşıyan Soner Olgun ile İyi Bayramlar adında Cine5 ve TV 8 kanallarında müzik programları hazırlayıp sunmuştur. Türkiye’nin her yerinde ve Kuzey Kıbrıs’ta konserler veren Olgun, 1997-2014 yılları arası aralıksız 17 yıl boyunca da, İstanbul’da aynı mekanda her Cuma ve Cumartesi olarak sahne çalışmalarını sürdürerek, kırılması zor bir rekora imza atmıştır.

SONER OLGUN ALBÜMLERİ

1992 - Letafet

1994 - Her Şey Değişmeli

1999 - İyi Bayramlar

2004 - İyi Bayramlar Türkiye

2012 - Sevda diye bir kuş

2015 - Yakarım Yağmurları

ÖZLEM OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun'un eşi Özlem Olgun aynı zamanda Olgun'un vokalistidir. İkili Cine5'te Soner Olgun ve orkestrasıyla beraber program yapmışlardır. Özlem Olgun’u, Kırım Tatarları’nın vatan hasretini, 1944 yılındaki sürgün sonrası yaşanan acılarını, duygu dolu sözlerle yansıtan “Ey Güzel Kırım” türküsünde, ilk defa Eşi Soner Olgun’la birlikte düet yaparken klip çektiler. Klip, Fethiye’nin doğal ve tarihi mekanlarında, Kayaköy’deki tarihi bir evde çekilmiş. Çiftin, bir kız çocukları var.





