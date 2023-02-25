Şaşkın Hırsızlar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaşkın Hırsızlar filmi nerede çekildi? 25 Şubat Show TV yayın akışı

Saşkın Hırsızlar, yönetmenliğini Benny Chan'in yaptığı ve başrolde Jackie Chan'in yer aldığı 2006 yapımı aksiyon-komedi filmidir. İzleyiciler bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan filmi heyecanla bekliyorlar. Filmseverler, Şaşkın Hırsızlar filminin oyuncu kadrosunu da araştırmaya başladı. Peki Şaşkın Hırsızlar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaşkın Hırsızlar filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

ŞAŞKIN HIRSIZLAR KONUSU NE?

Ren Zituo (Jackie Chan), sıra dışı Kung Fu tekniğine sahip biridir. Ancak Ren, bu Kung fu hareketlerini yanlış yerlerde hırsızlık yaparak kullanmaktadır. Ren, doğru dürüst geleceği olmayan bir yaşam sürmekte, günlerini kumar oynamakla geçirmektedir ve ailesinden günden güne uzaklaşmaktadır. Bu sırada bir bebek, başını büyük belaya sokar.

Bu bebek, şehirdeki en zengin kadının tek torunudur ve Ren Zituo, Bao Zugong ve Ba Datong'dan oluşan hırsız grubu tarafından kaçırılarak mafya şefine verilecek ve büyük miktarda fidye parası istenecektir. Ancak, grup ve mafya şefi arasında aracılık yapan kişi, bir olay nedeniyle hapse girer. Bu nedenle bebek, Ren'ın evine bırakılmak zorunda kalır. Böylece Ren ve Ba bir anne gibi bebeğe hiç de alışık olmayarak çeşitli zorluklarla bakmaya başlarlar.

Onunla her gün en ince ihtiyacına kadar ilgilenirler, güzel ve hoş vakitler geçirirler. Böylece bebeğe iyice bağlanırlar. Bu arada Mafya şefide, intikam için bir katil göndererek bebeği ele geçirmek ister. Ren ve Ba ilk başta mafya liderinden bebeği kaçırmaya başlarlar fakat en sonunda bebeği teslim etmek zorunda kalırlar ve kendilerine çantalar dolusu para yani ödülleri verilir fakat Ren ve Ba bebeğn hayatı tehlikede olduğu için parayı geri çevirirler ve bebeği mafyanın elinden ne pahasına olursa olsun kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atarlar.

ŞAŞKIN HIRSIZLAR OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan

Louis Koo

Michael Hui

Charlene Choi

Gao Yuanyuan

Yuen Biao

Cherrie Ying

25 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Yerli Sinema Tarkan Viking Kanı

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:45 Bir Şansım Olsa

14:00 Yerli Sinema Son Hıçkırık

15:15 Yerli Sinema Ne Olacak Şimdi

16:45 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Şaşkın Hırsızlar

22:00 Yabancı Sinema Çapraz Ateş

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:15 Yabancı Sinema Şaşkın Hırsızlar

04:00 Yabancı Sinema Çapraz Ateş

05:30 Bir Şansım Olsa

