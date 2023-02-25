Şaşkın Hırsızlar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaşkın Hırsızlar filmi nerede çekildi? 25 Şubat Show TV yayın akışı

Saşkın Hırsızlar, yönetmenliğini Benny Chan'in yaptığı ve başrolde Jackie Chan'in yer aldığı 2006 yapımı aksiyon-komedi filmidir. İzleyiciler bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan filmi heyecanla bekliyorlar. Filmseverler, Şaşkın Hırsızlar filminin oyuncu kadrosunu da araştırmaya başladı. Peki Şaşkın Hırsızlar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaşkın Hırsızlar filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
Ren Zituo (Jackie Chan), sıra dışı Kung Fu tekniğine sahip biridir. Ancak Ren, bu Kung fu hareketlerini yanlış yerlerde hırsızlık yaparak kullanmaktadır. Ren, doğru dürüst geleceği olmayan bir yaşam sürmekte, günlerini kumar oynamakla geçirmektedir ve ailesinden günden güne uzaklaşmaktadır. Bu sırada bir bebek, başını büyük belaya sokar.
Bu bebek, şehirdeki en zengin kadının tek torunudur ve Ren Zituo, Bao Zugong ve Ba Datong'dan oluşan hırsız grubu tarafından kaçırılarak mafya şefine verilecek ve büyük miktarda fidye parası istenecektir. Ancak, grup ve mafya şefi arasında aracılık yapan kişi, bir olay nedeniyle hapse girer. Bu nedenle bebek, Ren'ın evine bırakılmak zorunda kalır. Böylece Ren ve Ba bir anne gibi bebeğe hiç de alışık olmayarak çeşitli zorluklarla bakmaya başlarlar.
Onunla her gün en ince ihtiyacına kadar ilgilenirler, güzel ve hoş vakitler geçirirler. Böylece bebeğe iyice bağlanırlar. Bu arada Mafya şefide, intikam için bir katil göndererek bebeği ele geçirmek ister. Ren ve Ba ilk başta mafya liderinden bebeği kaçırmaya başlarlar fakat en sonunda bebeği teslim etmek zorunda kalırlar ve kendilerine çantalar dolusu para yani ödülleri verilir fakat Ren ve Ba bebeğn hayatı tehlikede olduğu için parayı geri çevirirler ve bebeği mafyanın elinden ne pahasına olursa olsun kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atarlar.
Jackie Chan
Louis Koo
Michael Hui
Charlene Choi
Gao Yuanyuan
Yuen Biao
Cherrie Ying
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