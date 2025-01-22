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Satın aldığı arsaya geri döndü! Gördüklerine inanamadı: "Yanlışlıkla 17 milyon TL'lik ev yapmışlar"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.01.2025 11:16
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Hawaii'deki bir adada 22 bin dolar harcayan bir kadın, arsaya yanlışlıkla 500 bin dolarlık bir ev inşa edildiğini görünce şok oldu. Satın aldığı arsanın üzerinde kendisine ait olmayan bir ev gören kadın hukuki süreç başlattı.

Satın aldığı arsaya geri döndü! Gördüklerine inanamadı: "Yanlışlıkla 17 milyon TL'lik ev yapmışlar"

MYNET|DIŞ HABERLER Annaleine 'Anne' Reynolds isimli bir kadın 2018 yılında Hawaii'de bir arsa satın aldı. Ancak geri döndüğünde bilgisi olmadan arsanın üzerine 500 bin dolar (yaklaşık 17 milyon 827 bin TL) değerinde bir ev inşa edildiğini keşfetti. Reynolds o dönemde Kaliforniya'da ikamet ediyordu ve bir emlakçıdan gelen telefonla inşaat şirketinin hatasını öğrendi.

BAŞKA BİR ARSA TEKLİF ETTİLER

Hawaii News Now'a konuşan Reynolds, "Emlakçı bana 'yeni bir ev sattım ve sizin arsanızın üzerinde' dedi. Bunu çözmeni gerekiyor. Sadece ona 'şaka mı yapıyorsunuz?' diyerek tepki verdim. Aynı büyüklükte ve değerde bitişik bir arazi teklif edildi. Bunda bir kutsallık var ve satın almayı seçtiğim ürün tüm doğru özelliklere sahipti. Bu yüzden teklifi reddettim" dedi.

Reynolds, arazide kadınlara özel bir sağlık merkezi inşa etmeyi umuyordu ancak 'izinsiz inşaat' nedeniyle kendisini hukuki bir mücadelenin içinde buldu. 2024 yazında bir hakim mülkün izinsiz inşaat yapanlar tarafından yıkılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaliforniya arazi
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