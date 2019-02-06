Savaşçı'da Astsubay Selçuk'a ne oldu? Savaşçı dizisi 62. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği Savaşçı dizisinin 62. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

KILIÇ TİMİ'NDE SELÇUK'A NE OLDU?

Savaşçı dizisi son bölümde “Murat Kopuz” karakterine hayat veren Ali İl, İbrahim Kopuz’un (Murat Serezli) kardeşi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Savaşçı 62. yeni bölümünde ise Kopuz Albay, karşısına çıkan kardeşi Murat'a tokat atıyor. Kopuz Albay'ın 'Buradakiler herkes değil kalın kafalı. Buradakiler onurlu ve şerefli Türk askerleri. Türk milleti bu alçaklar türemesin diye 40 yıldır kanını döküyor' sözleri dikkat çekiyor.

Kopuz Albay gelen bir istihbarat sonrasında Kılıç Timi'ni Suriye'ye gönderiyor. Yapılan operasyonda ise yeni evlenen Astsubay Selçuk vuruluyor. Kılıç Timi’nin keskin nişancısı Astsubay Selçuk ile operasyon için gittikleri Suriye’de irtibat kesiliyor.