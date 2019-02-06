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Savaşçı'da Astsubay Selçuk'a ne oldu? Savaşçı dizisi 62. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.02.2019 01:39 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisi 62. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın yeni bölümünde Kopuz Albay yıllar sonra karşısına çıkan kardeşi Murat'tan hesap soruyor. Kopuz Albay'ın kardeşi Murat'ı tokatladığı sahnede 'Buradakiler herkes değil kalın kafalı. Buradakiler onurlu ve şerefli Türk askerleri' sözü dikkat çekiyor. Kılıç Timi ise Suriye'deki yeni bir oluşumu engellemek için operasyona çıkıyor. Ancak yeni evlenen Astsubay Selçuk vuruluyor. İşte Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği Savaşçı dizisinin 62. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

KILIÇ TİMİ'NDE SELÇUK'A NE OLDU?
Savaşçı dizisi son bölümde “Murat Kopuz” karakterine hayat veren Ali İl, İbrahim Kopuz’un (Murat Serezli) kardeşi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Savaşçı 62. yeni bölümünde ise Kopuz Albay, karşısına çıkan kardeşi Murat'a tokat atıyor. Kopuz Albay'ın 'Buradakiler herkes değil kalın kafalı. Buradakiler onurlu ve şerefli Türk askerleri. Türk milleti bu alçaklar türemesin diye 40 yıldır kanını döküyor' sözleri dikkat çekiyor.

Kopuz Albay gelen bir istihbarat sonrasında Kılıç Timi'ni Suriye'ye gönderiyor. Yapılan operasyonda ise yeni evlenen Astsubay Selçuk vuruluyor. Kılıç Timi’nin keskin nişancısı Astsubay Selçuk ile operasyon için gittikleri Suriye’de irtibat kesiliyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyfi’yle bir araya gelen Selver, Kubilay, Birsen ve Esra da Lazar ve Velid’in hedefindedirler. Lazar ve Velid saldırı için doğru anı beklerken, Albay Kopuz’un Başak’tan aldığı bilgi Kılıç Timi’nde gerilime sebep olur. Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirirken, kendisi de operasyona bizzat katılır. Ancak operasyon sırasında gelişen beklenmedik bir durum, olayları daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirir. Bu arada Lazar’ın bağlantı kurduğu terör odaklarının, sinsi bir planla devreye girişi başta Albay Kopuz olmak üzere Kırlangıç Paşa dahil Kılıç Timi’ni büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirecektir.

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