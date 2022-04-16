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Savaşta son dakika gelişmesi: Doğrulanırsa Rusya'nın en büyük zaferi olacak

16.04.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, haftalardır yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol'ün tüm yerleşim bölgelerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Rusya'nın açıklanmasının doğrulanması halinde Moskova yönetimi savaşta bu zamana kadar ki en büyük kazanımı elde etmiş olacak.

Savaşta son dakika gelişmesi: Doğrulanırsa Rusya'nın en büyük zaferi olacak

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Mariupol'un tüm yerleşim bölgelerinin Ukrayna güçlerinden temizlendiğini söyledi. Azovstal çelik fabrikasında bulunan az sayıda ukrayna askerinin ise kuşatma altına alındığını belirtti.

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Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kenti çatışmalar nedeniyle enkaz yığınına dönmüş durumda.

Rusya'nın açıklanmasının doğrulanması halinde Moskova yönetimi savaşta bu zamana kadar ki en büyük kazanımı elde etmiş olacak.

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MARİUPOL'DA NELER YAŞANDI?

Rus bombardımanlarından en ağır hasarı alan şehir olan Mariupol'de yaklaşık 5 bin sivil ölürken, binaların yüzde 90'ından fazlası kullanılamaz hale geldi.

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Rusya coğrafi olarak stratejik öneme sahip kenti ele geçirmek için işgalin başından bu yana var gücüyle saldırıyordu. Kentte kaç sivil kaldığı bilinmiyor. Mariupol, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan önemli kapılarından biri olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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