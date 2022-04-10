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  4. Savaştan bu yana Avrupa'dan ilk ziyaret! Avusturya Başbakanı Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek

Savaştan bu yana Avrupa'dan ilk ziyaret! Avusturya Başbakanı Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek

10.04.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, dün Kiev’e yaptığı ziyaretin ardından yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek. Nehammer, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin'le yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak.

Savaştan bu yana Avrupa'dan ilk ziyaret! Avusturya Başbakanı Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek

Nehammer, Twitter’dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme ve Rusya ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Putin’le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini duyuran Başbakan Nehammer, Avusturya’nın tarafsız bir ülke olduğunu ancak Rusya’nın başlattığı savaşa karşı Ukrayna’nın yanında "net bir duruşa sahip" olduklarını ifade etti.

Nehammer, "(Savaş) durmak zorunda. İnsani koridorun oluşturulması, savaş suçunun aydınlatılması için ateş kese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLENDİRİLDİ

Yarınki ziyarete hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in bilgilendirildiğini belirten Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin de görüşmeden haberdar edildiğini kaydetti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştüSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

PUTİN'LE İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Nehammer, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin'le yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak.

Başbakan Nehammer, dün Ukrayna'da Zelenskiy ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile görüşmüştü.

Nehammer, Avusturya'nın bu ülkeye olan desteğini bir kez daha yinelemiş ve "işlenen savaş suçlarının göz ardı" edilemeyeceğini söylemişti. (AA)

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Avusturya Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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