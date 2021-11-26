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Scarlett Johansson'a benzerliği sayesinde milyonlarca dolar kazanan fenomenden şaşırtan itiraf: Bu ağlatıyor

26.11.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki Yekaterina Shumskaya, Hollywood aktrisine esrarengiz benzerliğinden bir servet kazanmayı başardı. Ancak ünlü oyuncuya benzer olmanın dezavantajlı tarafları olduğunu itiraf etti. Shumskaya "Onunla sadece benziyoruz. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Bu beni ağlatıyor" diye konuştu.

Scarlett Johansson'a benzerliği sayesinde milyonlarca dolar kazanan fenomenden şaşırtan itiraf: Bu ağlatıyor

Bir süre önce inşaat şirketinden istifa ederek sosyal medya paylaşımlarını arttıran Shumskaya, Mayıs ayında memleketi Maykop’tan Moskova’ya taşındı. Scarlett Johansson'a benzerliği sayesinde kısa sürede sosyal medyada popüler hale gelen Shumskaya milyonlarca dolar kazanmaya başladı.

TikTok’ta 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan Shumskaya, ünlü oyuncuya benzemenin kimi zaman can sıkıcı olduğunu dile getirdi. Takipçilerinin bir kısmının onun gerçekten Scarlett Johansson olduğuna inandığını belirten Shumskaya, “Sosyal medyadan sık sık bana Black Widow filmindeki performans nedeniyle teşekkür ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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“ONUNLA KONUŞUP KONUŞMADIĞIMI SORUYORLAR”

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Takipçilerinin Scarlett Johansson ile herhangi bir iletişimi olup olmadığını merak ettiğini dile getiren Shumskaya, “Bir gün Scarlett Johansson'la tanışmak için Amerika'ya seyahat ettiğim bir video çekmeyi çok isterim. Takipçilerim her zaman onunla konuşup konuşmadığımı veya Scarlett'in varlığımı bilip bilmediğini soruyor” dedi.

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“KENDİ HAYATIMI YAŞAMAK İSTİYORUM”

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İlkokuldayken yaşıtlarının Scarlett Johansson’a olan benzerliğini sık sık dile getirdiğini anlatan Shumskaya, bir süredir kendisini de ünlü yıldıza benzettiğini itiraf etti. Genç kadın, Johansson'a benzerliği konusunda ise "Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum, Scarlett'inkini değil" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Scarlett Johansson
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