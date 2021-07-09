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Sean Astin: Amazon'un çektiği dizi muhteşem olacak

09.07.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzüklerin Efendisi filminlerinde Samwise Gamgee karakteri ile tanınan Sean Astin, Amazon’un çekeceği Yüzüklerin Efendisi dizisinin muhteşem olacağını söyledi.

Sean Astin: Amazon'un çektiği dizi muhteşem olacak

Tüm zamanların en çok satan romanlarından olan Yüzüklerin Efendisi, Amazon bünyesinde dizi olarak çekiliyor ve 2022 yılında yayınlanması bekleniyor.

Amazon’un Yüzüklerin Efendisi uyarlamasının, henüz beyazperdeye uyarlanmamış kitapta ‘İkinci Çağ’ olarak adlandırılan dönemde geçecek. Sadece ilk sezon için çekimlere 465 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinden Samwise Gamgee karakteriyle bilinen Sean Astin, Amazon’un çektiği dizi için beklentisinin yüksek olduğunu, şöyle aktardı:

“Her zaman klasiklerin devam filmlerinin ve yeniden çekimlerinin destekçisi oldum. Çoğu insan bir klasiği niye yeniden çekilmek istendiğini sorgular. İyi haber, klasikler her zaman yerini koruyacaktır. Belki biri daha ilginç bir şey ortaya koyar, kötü olursa da izlemezsiniz ama bu Yüzüklerin Efendisi uyarlamasının muhteşem olmasını bekliyorum. Gerçekten yetenekli insanlar uzun süredir üzerinde çalışıyor ve insanların bizim 20 yıl önceki uyarlamamızı hatırlamalarını da sağlayacak.”

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