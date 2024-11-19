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Seçil Erzan soruşturmasında çok konuşulacak gelişme! Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla dava açıldı: 240 yıla kadar hapis istemi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.11.2024 19:18
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Hakan Ateş'e toplamda 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin Seçil Erzan'ın yargılandığı dava ile birleştirilmesi istendi.

Seçil Erzan soruşturmasında çok konuşulacak gelişme! Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla dava açıldı: 240 yıla kadar hapis istemi

Seçil Erzan'ın yargılandığı dava Türkiye'de gündem olmuştu. Yeni bir gelişme yaşandı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame hazırlanırken Ateş'in 240 yıla kadar hapsi isteniyor.

SEÇİL ERZAN DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı "Yüksek karlı gizli fon" davası dosyasıyla birleştirmesi istendi.

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240 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

ODA TV'nin haberine göre Seçil Erzan'ın yargılandığı davada, şikayetçilerin 44 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilmişti. Hakan Ateş'le ilgili hazırlanan iddianamede de 24 kişi şikayetçi oldu. Bu isimler arasında Türkiye'nin önde gelen isimleri yer aldı. İddianamede Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile eski eşi Volkan Bahçeli de şikayetçi olarak yer aldı. Hakan Ateş'e toplamda 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası istendi.

"HERHANGİ BİR BİLGİM YOK"

Soruşturma kapsamında, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in ifadesi alındı. Hakan Ateş'in iddianamede yer alan ifadesinde Ateş, Seçil Erzan olayından 7 Nisan 2023 tarihinde haberdar olduğunu ifade etti.

Aynı gün Fatih Terim'le konuştuğunu söyleyen Hakan Ateş, Seçil Erzan'la ilgili de "herhangi bir bilgim yoktur. 643 şube müdürümüzden biridir" dedi.

Hakan Ateş'in ifadesi şöyle:

"Haberdar olduktan sonra banka avukatlarımızı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat bürosuna gelerek, Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatta bulunmuştur. Müracaat sırasında ben de bankamız avukatlarının telefonu aracılığıyla konuya telefonla dahil oldum, telefonda şahsın yurt dışına kaçma tehlikesi bulunduğu, bu nedenle hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmesinin münasip olacağını anlattım, savcı beyin kendisi de beni dinleyip hak verdi ve takdirini de bu yönde kullandı. 7 Nisan 2023 tarihinde Fatih Terim'le telefonda konuştuk 8 Nisan 2023 tarihinde görüşmek üzere randevulaştık, kendisi de o tarihte yanında Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile geldiler, burada kendileriyle banka genel müdürüyle görüştüm, geri kalan kısmı zaten önceki ifademde geçmektedir.

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"DÜNYADA MÜMKÜN DEĞİL"

Seçil Erzan bizim 643 şube müdürümüzden biridir, herhangi bir ilgim yoktur, diğer saydığınız isimlerle bu dava neticesinde duyduğum ve basında okuduğum isimlerdir, herhangi bir görüşmem ve tanışıklığımız yoktur. Müştekiler Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin ve Nestor Fernando Muslera vekili tarafından yapılan şikayet dilekçesinde; 'Seçil Erzan'ın Denizbank A.Ş.'nin CEO'su Hakan Ateş önderliğinde özel bir fon kurduğunu ve bu fonun yönetildiği' şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum. Herhangi bir fonun kurulması zaten SPK iznine tabidir, bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir. Bu fonlar zaten internet üzerinden bütün dünyaya açıktır, hiçbir şekilde saklı, gizli, özel bir fon olarak adlandırılabilecek bir fon sadece bizim bankamız özelinde değil, dünyada mümkün değildir, bu husus bundan rant elde edebilecek insanların uydurmasıdır."

Hakan Ateş ifadesinde önce şikayetçi isimlerle ilgili tanışıklığının olmadığını söylese de ifadesinin devamında, ünlü isimlerin kendisini saat fark etmeksizin arayabilecek insanlar olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Şunu özellikle belirtmek istiyorum; Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu isimli şahıslar en ufak bir bankacılık işleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilecek insanlardır. Hatta Fatih Terim en ufak bir kredi meselesinde beni aramıştır, bu şekilde beni arayabilecek insanlar bahsi geçen milyon dolarları Seçil Erzan isimli şahsa teslim etmeden önce beni arayıp sormamaları da çok garip bir durumdur. Hatta paralar geri ödenmemeye başladıktan sonra bile bu mağduriyetlerini beni arayarak bildirmemişlerdir."

"SUÇLAMALARI KABUL EMİYORUM"

Hakan Ateş, ifadesinde şöyle devam etti:

"Ta ki 7 Nisan'a kadar. Soruşturma dosyasında ismini sormuş olduğunuz şahıslar ve bahsi geçen diğer müşteki şahıslar Seçil Erzan isimli şahıs ile yapmış oldukları bu usulsüz para alışverişinde vadenin üzerinde yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen Seçil Erzan'ı bu durumunu tolere etmişler ve beklemişlerdir, durum müracaat dilekçelerinde açıkça ikrar edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir fonun nasıl kurulacağı kanunlarla tayin edilmiştir, sözlerde geçen " kandırdı " beyanı geçerli bir itham değildir. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

"SEÇİL ERZAN İLE FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık davasında yargılanan eski şube müdürü Seçil Erzan'la "fikir ve eylem birliği" içerisinde olduğu suçlaması yapıldı. Savcılık bu nedenle Hakan Ateş'le ilgili hazırlanan iddianamenin Seçil Erzan davasıyla birleştirilmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
DenizBank Seçil Erzan
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