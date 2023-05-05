Seçim akşamı veri akışı açıklaması: Anadolu AJansı'ndan "Aksaklık görürlerse bizi şikayet etsinler" mesajı! Mobil uygulama detayı dikkat çekti

2019 yerel seçimlerinde sandıklarının kapanmasının ardından AA'nın veri akışının bir süreliğine durdurulması çok konuşulmuştu. 14 Mayıs günü akşamı AA'nın seçim verisi toplama sistemininin nasıl işleyeceğiyle ilgiili ayrıntılı açıklama geldi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan AA yöneticileri seçim gecesi veri akışının kesintisiz olarak paylaşılacağına vurgu yaparken sandık sonuç verilerinin toplanmasından sorumlu görevlilerin cep telefonu uygulaması indireceğini belirtti.

"AKSAKLIK GÖRÜLÜRSE BİZİ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETSİNLER"

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Yardımcısı Yahya Bostan, seçim akşamıyla ilgili tartışmalara yanıt verirken “Eğer verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görülürse, hizmet alanlar bizi savcılığa şikayet etsin” dedi. Öztürk'ün “Bu kez veri akışı yine duracak mı?” sorusuna ise “Seçim gecesi elde edilecek tüm verilerin müşterileriyle kesintisiz paylaşılacak” yanıtı geldi.

VERİ TOPLAMADA 2 ANA KAYNAK

AA'nın seçim verisi toplama sisteminin iki ana kaynağa dayanacağını belirten Serdar Karagöz şöyle açıkladı:

"Birinci kaynak: 14 Mayıs Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde editoryal ve idari çalışanlar ile serbest habercilerden oluşan 2 bin 500 kişilik AA ekibi sahada görev yapacak.

İkinci kaynak: Araştırma şirketi çalışanları. (Anlaşma gereği bu şirketin ismi açıklanmıyor.) Türkiye genelindeki tüm sandıklardan seçim verilerini toplayabilmek için bir araştırma şirketi ile iş birliği yapacağız. Araştırma şirketi, AA çalışanlarının ulaşmadığı sandık sonuç verilerini toplayarak AA sistemine yükleyecek.

AA çalışanları 191 bin sandığın yaklaşık 50 binine doğrudan ulaşacak. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki sandıkların önemli bir bölümünün verileri AA çalışanları tarafından toplanacak. AA ekipleri, sandık sonuç verilerini toplarken AA yazılımcılarının ürünü olan özel mobil uygulamayı ve yazılımı kullanacak.”

MOBİL UYGULAMA İNDİRECEKLER

AA'nın Amazon'la iş birliği yaparak özel bir yazılım hazırladığını aktaran Öztürk, Bostan'ın sistemin nasıl işleyeceğine dair açıklamasını şöyle aktardı:

“Sandık sonuç verilerinin toplanmasından sorumlu olan görevliler, cep telefonlarına indirdikleri mobil uygulama üzerinden hangi sandıklarda görevli olacaklarını görecek. Bu görevlendirme, çalışanların kayıtlı adreslerine göre yapıldı. Her bir görevli, kayıtlı adresine en fazla 3 kilometre uzaklıkta olan sandıklarda görev yapacak. Bir görevli en az 10, en çok ise 40 sandığın sonucunu sandık sonuç tutanağının fotoğrafını çekmek suretiyle sisteme aktaracak. Bu çerçevede AA çalışanları yaklaşık 50 bin sandığın verisine doğrudan ulaşabilecek.

Görevlilerin sandık başından gönderdiği veriler, OCR sistemiyle okunduktan sonra Ankara'daki Genel Müdürlük binasındaki 300 veri kontrol sorumlusu tarafından titizlikle kontrol edilecek. Bu sorumlular, sandık sonuç tutanağı fotoğrafı ile sistemdeki sonuçları karşılaştıracak. Verilerde herhangi bir hata olması durumunda düzeltme işlemini yapacak ve verilere son onayı verecek.”