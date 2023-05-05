HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seçim akşamı veri akışı açıklaması: Anadolu AJansı'ndan "Aksaklık görürlerse bizi şikayet etsinler" mesajı! Mobil uygulama detayı dikkat çekti

Seçim akşamı veri akışı açıklaması: Anadolu AJansı'ndan "Aksaklık görürlerse bizi şikayet etsinler" mesajı! Mobil uygulama detayı dikkat çekti

05.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 gün sonra gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili özellikle geçtiğimiz günlerde CHP'li Muharrem Erkek'in "seçim takip sistemi" iddiası gündeme damgasını vurmuştu. Anadolu Ajansı'ndan (AA) seçim güvenliğiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. AA yöneticileri, "Verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görülürse, hizmet alanlar bizi savcılığa şikayet etsin" diye konuştu, ayrıca seçim gecesi veri akışıyla ilgili soruya da yanıt geldi.

Seçim akşamı veri akışı açıklaması: Anadolu AJansı'ndan "Aksaklık görürlerse bizi şikayet etsinler" mesajı! Mobil uygulama detayı dikkat çekti

2019 yerel seçimlerinde sandıklarının kapanmasının ardından AA'nın veri akışının bir süreliğine durdurulması çok konuşulmuştu. 14 Mayıs günü akşamı AA'nın seçim verisi toplama sistemininin nasıl işleyeceğiyle ilgiili ayrıntılı açıklama geldi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan AA yöneticileri seçim gecesi veri akışının kesintisiz olarak paylaşılacağına vurgu yaparken sandık sonuç verilerinin toplanmasından sorumlu görevlilerin cep telefonu uygulaması indireceğini belirtti.

thumbs_b_c_994af2edd3f48b4484cc400f9e8f2256

"AKSAKLIK GÖRÜLÜRSE BİZİ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETSİNLER"

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Yardımcısı Yahya Bostan, seçim akşamıyla ilgili tartışmalara yanıt verirken “Eğer verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görülürse, hizmet alanlar bizi savcılığa şikayet etsin” dedi. Öztürk'ün “Bu kez veri akışı yine duracak mı?” sorusuna ise “Seçim gecesi elde edilecek tüm verilerin müşterileriyle kesintisiz paylaşılacak” yanıtı geldi.

VERİ TOPLAMADA 2 ANA KAYNAK

AA'nın seçim verisi toplama sisteminin iki ana kaynağa dayanacağını belirten Serdar Karagöz şöyle açıkladı:

"Birinci kaynak: 14 Mayıs Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde editoryal ve idari çalışanlar ile serbest habercilerden oluşan 2 bin 500 kişilik AA ekibi sahada görev yapacak.

thumbs_b_c_3398eb2233083d7792f70cc97c5ce11a

İkinci kaynak: Araştırma şirketi çalışanları. (Anlaşma gereği bu şirketin ismi açıklanmıyor.) Türkiye genelindeki tüm sandıklardan seçim verilerini toplayabilmek için bir araştırma şirketi ile iş birliği yapacağız. Araştırma şirketi, AA çalışanlarının ulaşmadığı sandık sonuç verilerini toplayarak AA sistemine yükleyecek.

AA çalışanları 191 bin sandığın yaklaşık 50 binine doğrudan ulaşacak. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki sandıkların önemli bir bölümünün verileri AA çalışanları tarafından toplanacak. AA ekipleri, sandık sonuç verilerini toplarken AA yazılımcılarının ürünü olan özel mobil uygulamayı ve yazılımı kullanacak.”

thumbs_b_c_22cdf18e2a4561922466b4a5b5856968

MOBİL UYGULAMA İNDİRECEKLER

AA'nın Amazon'la iş birliği yaparak özel bir yazılım hazırladığını aktaran Öztürk, Bostan'ın sistemin nasıl işleyeceğine dair açıklamasını şöyle aktardı:

“Sandık sonuç verilerinin toplanmasından sorumlu olan görevliler, cep telefonlarına indirdikleri mobil uygulama üzerinden hangi sandıklarda görevli olacaklarını görecek. Bu görevlendirme, çalışanların kayıtlı adreslerine göre yapıldı. Her bir görevli, kayıtlı adresine en fazla 3 kilometre uzaklıkta olan sandıklarda görev yapacak. Bir görevli en az 10, en çok ise 40 sandığın sonucunu sandık sonuç tutanağının fotoğrafını çekmek suretiyle sisteme aktaracak. Bu çerçevede AA çalışanları yaklaşık 50 bin sandığın verisine doğrudan ulaşabilecek.

Görevlilerin sandık başından gönderdiği veriler, OCR sistemiyle okunduktan sonra Ankara'daki Genel Müdürlük binasındaki 300 veri kontrol sorumlusu tarafından titizlikle kontrol edilecek. Bu sorumlular, sandık sonuç tutanağı fotoğrafı ile sistemdeki sonuçları karşılaştıracak. Verilerde herhangi bir hata olması durumunda düzeltme işlemini yapacak ve verilere son onayı verecek.”

İlginizi Çekebilir

Erdoğan "İzin vermeyeceğiz" deyip rest çekti!

Erdoğan "İzin vermeyeceğiz" deyip rest çekti!

 Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

 3 bin TL seviyelerini işaret etti! Altın fiyatlarındaki hareketlilikte...

3 bin TL seviyelerini işaret etti! Altın fiyatlarındaki hareketlilikte...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milletvekili adayının sözleri gündem oldu! 'Bir 5 sene de ben sizi dolandırayım'Milletvekili adayının sözleri gündem oldu! 'Bir 5 sene de ben sizi dolandırayım'
HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladıHDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı
IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!
Anahtar Kelimeler:
seçim

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.