Son dakika | Erdoğan The Economist'in gündem olan kapağına sert çıktı! "Küresel güçlerin operasyon aygıtı..."

Son dakika haberi: The Economist'in kapağındaki seçimlere yönelik ifadelere Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı. Derginin kapağında "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" gibi etiketler yer alırken haberdeki analizde ise "Eğer Türkiye otokrat liderini kovarsa her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" değerlendirmesi yapılmış, ayrıca "Biz Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz" söylemine yer verilmişti.

"İÇ SİYASETİMİZİ YÖNLENDİREMEZ!"

Sosyal medyadan paylaştığı mesajında Erdoğan konuya yönelik tepkisini "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleriyle dile getirdi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Derginin kapağındaki ifadelere yönelik hükümetten ve AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi. O açıklamalardan bazıları:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: ‘Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.’ Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşemişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar."

CHP'YE "TESLİMİYETÇİ ZİHNİYET" SÖZLERİ: AFERİN ALMAK İÇİN...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Haber Global'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi:

"CHP artık Atatürk'ün CHP'si değil. CHP manda ve himayeyi sözcülerinin söylediği hemen hemen her açıklamada manda ve himayeyi hatırlatmaya devam ediyor. CHP'nin geldiği zihniyet o kadar teslimiyetçi, o kadar 'aferin' almak üzere Batı'nın öngördüğü yaklaşımları benimseyen bir siyasi pozisyon aldı ki CHP'lilerin de içine sindiremediğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu Batı'nın kulağına ne üflüyorsa onu yapacağını söylüyor, 'Biz yeniden Batı'nın ileri karakolu olabiliriz' diyor. Cumhur İttifakı çok yerli ve milli bir ittifak. CHP hemen hemen her demecinde, yetkililerinin söylediği hemen hemen her açıklamada 'Biz Batı ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz'in altına aslında 'Batı bize ne derse başımızı eğeceğiz. Bize ne söylerlerse onu yapacağız. Bize çizeceği istikamette yürüyeceğiz' diyorlar.