HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Erdoğan The Economist'in gündem olan kapağına sert çıktı! "Küresel güçlerin operasyon aygıtı..."

Son dakika | Erdoğan The Economist'in gündem olan kapağına sert çıktı! "Küresel güçlerin operasyon aygıtı..."

05.05.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İngiltere merkezli dünyaca ünlü yayın kuruluşu The Economist'in Türkiye'nin seçimlerine yönelik verdiği mesajlarla tartışmalara konu olan kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki geldi. Erdoğan mesajında "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Son dakika | Erdoğan The Economist'in gündem olan kapağına sert çıktı! "Küresel güçlerin operasyon aygıtı..."

Son dakika haberi: The Economist'in kapağındaki seçimlere yönelik ifadelere Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı. Derginin kapağında "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" gibi etiketler yer alırken haberdeki analizde ise "Eğer Türkiye otokrat liderini kovarsa her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" değerlendirmesi yapılmış, ayrıca "Biz Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz" söylemine yer verilmişti.

"İÇ SİYASETİMİZİ YÖNLENDİREMEZ!"

Sosyal medyadan paylaştığı mesajında Erdoğan konuya yönelik tepkisini "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleriyle dile getirdi.

343

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Derginin kapağındaki ifadelere yönelik hükümetten ve AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi. O açıklamalardan bazıları:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: ‘Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.’ Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşemişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar."

CHP'YE "TESLİMİYETÇİ ZİHNİYET" SÖZLERİ: AFERİN ALMAK İÇİN...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Haber Global'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi:

"CHP artık Atatürk'ün CHP'si değil. CHP manda ve himayeyi sözcülerinin söylediği hemen hemen her açıklamada manda ve himayeyi hatırlatmaya devam ediyor. CHP'nin geldiği zihniyet o kadar teslimiyetçi, o kadar 'aferin' almak üzere Batı'nın öngördüğü yaklaşımları benimseyen bir siyasi pozisyon aldı ki CHP'lilerin de içine sindiremediğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu Batı'nın kulağına ne üflüyorsa onu yapacağını söylüyor, 'Biz yeniden Batı'nın ileri karakolu olabiliriz' diyor. Cumhur İttifakı çok yerli ve milli bir ittifak. CHP hemen hemen her demecinde, yetkililerinin söylediği hemen hemen her açıklamada 'Biz Batı ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz'in altına aslında 'Batı bize ne derse başımızı eğeceğiz. Bize ne söylerlerse onu yapacağız. Bize çizeceği istikamette yürüyeceğiz' diyorlar.

İlginizi Çekebilir

Millet İttifakı’ndan ‘ekonomi’ hamlesi! Kılıçdaroğlu düğmeye bastı isimler tek tek belirlendi…

Millet İttifakı’ndan ‘ekonomi’ hamlesi! Kılıçdaroğlu düğmeye bastı isimler tek tek belirlendi…

 Sırbistan'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sırbistan'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

 Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!
HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladıHDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı
Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajıErdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı!

33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı!

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

İlginizi Çekebilir

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.