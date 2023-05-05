SON DAKİKA | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Son dakika haberi: 2018'deki seçimlere göre yurt dışında kullanılan oyların oranının çok daha yüksek olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 'Vatandaş, demokrasiye sahip çıkıyor. Biz parti olarak sahada inanılmaz bir teveccüh görüyoruz' dedi. Kandemir'in 'seçim' hakkındaki çıkışı gündem oldu.

'Öncelikle şunu söyleyeyim mitingler muhteşem gidiyor. Biz geçen sene de toplam 65 miting yaptık. Biliyorsunuz ki meydanlar çok önemli illerde o hissiyatı görmek çok önemli. Biz geçen sene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun muhteşemdi... Gittiğimiz her yerde tarihimizin en yüksek katılımlı mitinglerini yapıyoruz.

'ALACAĞIMIZ OYU ŞEHİR ŞEHİR TAHMİN EDERİZ'

Biz teşkilatlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. AK Parti çalışma modeli sandık esaslı çalışma modelidir. Seçmenin siyasal eğilimlerini aşağı yukarı biliriz. Biz seçime 3-5 gün kala alacağımız oyu aşağı yukarı biliriz. İl il veri topluyoruz, bu şehir şehir belli olur.

Çok da hata payı olmadan oyumuzu hemen hemen biliriz. Sahaya bu kadar hakim olan bir parti olarak inanılmaz bir teveccüh ve enerji görüyorum. Bunun da sandığa yansıyacağına inanıyorum. Yurt dışı oylarında 2018'in çok üzerinde bir katılım var. Çok daha fazla kişi sandığa gidiyor.

'KARANLIK ODADA YAPILAN PAZARLIKLAR GÖRÜLÜYOR'

Türkiye, demokrasisine sahip çıkıyor. Türkiye, demokrasisine sahip çıkıyor. Vatandaş bu seçimi çok kritik olarak görüyor. İnanılmaz bir motivasyon görüyoruz. Pazara giriyoruz pazarcı, alışveriş yapan teyzemiz kardeşlerimiz yaklaşımlarıyla bize söylüyor.

Karanlık odada yapılan pazarlıkları vatandaşlar görüyor. Bizim sahada gördüğümüz inanılmaz bir motivosyon var.'