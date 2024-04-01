Seçim öncesinde lüks aracıyla halkı selamladı! Sandıkta 20 puan fark yedi: İşte tepki çeken görüntüler

Türkiye tarihi bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart Yerel Seçimlerini CHP birinci parti olarak bitirdi. İlk defa bir seçimde AK Parti'yi geride bırakan CHP birçok ilde de ilki yaşadı. Bunlardan biri de Afyonkarahisar'da oldu.

CHP'nin adayı Burcu Köksal en yakın rakibi AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay'a sandıklarda 20 puan fark attı. Köksal yüzde 50,73 oranında oy alırken en yakın rakibi Hüseyin Ceylan Uluçay yüzde 31,82'de kaldı.

ULUÇAY'IN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ

AK Parti adayı Uluçay seçimlerden hemen önce şehirde lüks bir araçla tur atarak gövde gösterisi yapmıştı. Büyük bir araçla seçmenleri selamlayan Uluçay'ın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Uluçay'ın seçimi kaybetmesinin ardından bu görüntüler yeniden gündem oldu. Gösterişli gövde gösterisi yapan Uluçay'ın rakibinden fark yemesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçamdı.





