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  4. Seçim öncesinde lüks aracıyla halkı selamladı! Sandıkta 20 puan fark yedi: İşte tepki çeken görüntüler

Seçim öncesinde lüks aracıyla halkı selamladı! Sandıkta 20 puan fark yedi: İşte tepki çeken görüntüler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 16:03
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Yerel seçimlerde sürpriz yaşanan illerden biri de Afyonkarahisar oldu. CHP'li Burcu Köksal, AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'a 20 puan fark attı. Sonuçların belli olmasının ardından Uluçay'ın seçim öncesi lüks ve çakarlı bir araçla şehir içinde tur attığı anlar tekrardan gündem oldu.

Türkiye tarihi bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart Yerel Seçimlerini CHP birinci parti olarak bitirdi. İlk defa bir seçimde AK Parti'yi geride bırakan CHP birçok ilde de ilki yaşadı. Bunlardan biri de Afyonkarahisar'da oldu.

CHP'nin adayı Burcu Köksal en yakın rakibi AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay'a sandıklarda 20 puan fark attı. Köksal yüzde 50,73 oranında oy alırken en yakın rakibi Hüseyin Ceylan Uluçay yüzde 31,82'de kaldı.

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ULUÇAY'IN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ

AK Parti adayı Uluçay seçimlerden hemen önce şehirde lüks bir araçla tur atarak gövde gösterisi yapmıştı. Büyük bir araçla seçmenleri selamlayan Uluçay'ın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Uluçay'ın seçimi kaybetmesinin ardından bu görüntüler yeniden gündem oldu. Gösterişli gövde gösterisi yapan Uluçay'ın rakibinden fark yemesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçamdı.

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
seçim Afyonkarahisar
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