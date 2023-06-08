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Seçim sonrası dikkat çeken anket! Kılıçdaroğlu için 'istifa' sesleri yükseliyordu... Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

08.06.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kılıçdaroğlu için istifa sesleri yükselirken, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden BETİMAR Araştırma'dan dikkat çeken bir anket yayınlandı. Seçmenlere 'Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?' sorusu sorulurken, dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Anket sonucunda Muharrem İnce de yer aldı.

Seçim sonrası dikkat çeken anket! Kılıçdaroğlu için 'istifa' sesleri yükseliyordu... Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesiyle birlikte eleştiri okları CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden BETİMAR Araştırma'dan dikkat çeken bir anket yayınlandı. Seçmenlere 'Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?' sorusunu yönelten şirket, sonuçları Twitter hesabından paylaştı.

EKREM İMAMOĞLU FARKLI ŞEKİLDE ÖNDE

BETİMAR Araştırma'nın 'Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?' sorusuna seçmenler yüzde 46,7 oranla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilk sırada gösterdi. İmamoğlu'na en yakın olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 17,6 oranla ikinci sırada yer aldı. Özgür Özel yüzde 6,5, Muharrem İnce yüzde 1,2, Mustafa Sarıgül ise yüzde 0,9 oranla sıralamayı belirledi.

SEÇİM SONRASI İLK ARAŞTIRMA

Türkiye'de seçimin etkileri sürmeye devam ederken, seçim sonrası yapılan ilk araştırma, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna yönelik olmuştu. Araştırmaya göre bu soruya CHP seçmeni de yüzde 50'in üzerinde bir oranla "Evet" yanıtını vermişti. Diğer muhalefet partilerine oy veren seçmenlerle birlikte ise "Evet" oranı yüzde 62,4 çıkmıştı.


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