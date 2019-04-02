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Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol, seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökerek, kullanılamaz hale getirdi. Muhtarlık binasındaki elektrik sayacı ve bazı eşyalar ile odun kömürü de alan Akyol'a köylüler tepki gösterdi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yenidoğanlar köyünde muhtarlık için Mehmet Akyol, Rıdvan Onay ve Tahir Atay yarıştı. Mehmet Akyol'un 79 oy aldığı seçimde Rıdvan Onay 153, Tahir Atay ise 14 oy aldı. 20 yıldır sürdürdüğü muhtarlık görevini kaybeden Mehmet Akyol, dün sabah, bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını yerle bir etti. Akyol, salıncakları ve kaydırakları motorlu testereyle keserek söktü. Ardından da söktüğü park gereçlerini aracına yükleyerek, götürmek istedi. Duruma tepki gösteren köylüler, Mehmet Akyol'u engelledi.

"MOTORLU TESTEREYLE KESMİŞ"

Sosyal medya hesaplarından Mehmet Akyol'un parkı söktüğü anlara ait video görüntülerini yayınlayarak, tepki gösteren köylüler, eski muhtarın, aynı gün muhtarlık binasından elektrik sayacı ile kapı klidi ve panoyu söktüğünü, kömür ve odunları da alıp götürdüğünü belirledi.

Bugün çocuk parkı önünde toplanan köylüler, eski muhtara tepkilerini sürdürdü. Yeni Muhtar Rıdvan Onay da eski muhtarı parkı sökmeye çalışırken yakaladıklarını anlattı. Onay, "Buradan geçerken tesadüfen gördüm. Olaya şahit olduk. Montajlı park malzemelerini motorlu testereyle kesmiş. Bu parktaki çocuk eğlence araçlarını belediye hibe etmiş. Bu bir hizmet yarışı. Herkes yaptığı eserle anılır. Çok üzüldük" dedi.

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"OY ALMAK İÇİN YAPIYOR, KAYBEDİNCE SÖKÜYOR"

Köylülerden İzzet Çelik de eski muhtara engel olmaya çalıştığını anlatarak, şöyle dedi:

"'Mahkeme kararı var, kaymakam sökülmesini istiyor' dedi. Müdahale ettik. Şikayetçi varsa hakkını arar. Resmi olarak sökülme yazısı gelir, sökeriz. Kaybedince 'bana oy vermediniz' diyerek, söküyor. Oy almak için takıyor, kaybedince söküyor. Böyle bir hizmet var mı?" dedi.

Yasemin Çelik ise çocukların çok üzüldüğünü ifade ederek, "Yirmi yıl muhtar yaptık biz onu. Kaybedince böyle mi olması gerekiyordu? Kazanmak da var kaybetmekte. Çok üzüldük. Çocuklarımızın boynunu büktü" diye konuştu.

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ESKİ MUHTAR KENDİNİ SAVUNDU

Eski muhtar Mehmet Akyol ise, çocuk parkının kurulu olduğu arazinin sahibi tarafından şikayet edildiğini öne sürerek, "CİMER'e şikayette bulunmuş. Kaymakamlık, ifademi alınca parkı sökmem icap etti. Mahkeme bitince tekrar kuracaktım. Seçimi kaybettiğim için sökmedim. Kendi imkanlarımla aldım çocuk parkını. Muhtarlık binasından da paramla aldığım malzemeleri söktüm. Yaparken azalarımla tutanak altına almıştım. Belgeleri var" dedi.

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Zonguldak Alaplı yerel seçim 2019 seçim sonuçları

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