Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yenidoğanlar köyünde muhtarlık için Mehmet Akyol, Rıdvan Onay ve Tahir Atay yarıştı. Mehmet Akyol'un 79 oy aldığı seçimde Rıdvan Onay 153, Tahir Atay ise 14 oy aldı. 20 yıldır sürdürdüğü muhtarlık görevini kaybeden Mehmet Akyol, dün sabah, bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını yerle bir etti. Akyol, salıncakları ve kaydırakları motorlu testereyle keserek söktü. Ardından da söktüğü park gereçlerini aracına yükleyerek, götürmek istedi. Duruma tepki gösteren köylüler, Mehmet Akyol'u engelledi.

"MOTORLU TESTEREYLE KESMİŞ"

Sosyal medya hesaplarından Mehmet Akyol'un parkı söktüğü anlara ait video görüntülerini yayınlayarak, tepki gösteren köylüler, eski muhtarın, aynı gün muhtarlık binasından elektrik sayacı ile kapı klidi ve panoyu söktüğünü, kömür ve odunları da alıp götürdüğünü belirledi.

Bugün çocuk parkı önünde toplanan köylüler, eski muhtara tepkilerini sürdürdü. Yeni Muhtar Rıdvan Onay da eski muhtarı parkı sökmeye çalışırken yakaladıklarını anlattı. Onay, "Buradan geçerken tesadüfen gördüm. Olaya şahit olduk. Montajlı park malzemelerini motorlu testereyle kesmiş. Bu parktaki çocuk eğlence araçlarını belediye hibe etmiş. Bu bir hizmet yarışı. Herkes yaptığı eserle anılır. Çok üzüldük" dedi.