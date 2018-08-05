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Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisiyle şu sıralar adından söz ettiren Demet Özdemir ve sevgilisi Seçkin Özdemir şu sıralar ev arayışında...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir ve kız arkadaşı Demet Özdemir, bir süredir Etiler’de kiralık ev bulmak için emlakçı emlakçı geziyor.

İkilinin bu arayışı, “Aynı evde yaşama kararı aldılar” söylentisinin yayılmasına yol açtı.

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SEVGİLİSİNE DESTEK

Demet Özdemir'in, yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının Tiki tak tak isimli şarkısının klibinde dans ettiği ortaya çıktı. Özdemir'in klipteki görüntüleri kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü.

Çok konuşulan görüntülerden sonra Demet Özdemir'in sevgilisi Seçkin Özdemir'den manidar bir paylaşım geldi. Seçkin Özdemir "Emeğinle para kazanmak çok güzel. Herkese tavsiye ederim. " tweetini adeta sevgilisinin dans videoları eleştirenlere cevap niteliğindeydi.

Seçkin Özdemir'in sevgilisini destek oması takipçileri tarafından takdir topladı.

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Seçkin Özdemir demet özdemir

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