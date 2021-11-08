Seda Akgül canlı yayında kadınlara isyan etti! "Sığsınız! Bin beterini hak ediyorsunuz"

Yeni bir formatla yayın hayatına geri dönen Flash TV, son günlerde ekranlarda yaşanan polemiklerle dikkat çekiyor.

Son olarak Seda Akgül'ün sunduğu 'Seda Akgül ile Korkusuz' programında Akgül'ün kadınları hedef alan sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Pek çok isim Akgül'ün açıklamalarına destek verirken, bir çoğu da, kadın cinayetlerinin bu kadar yüksek olduğu Türkiye'de kimsenin kimseye 'Her şeyi hak ediyorsunuz.' demesini yanlış buldu.

İşte Akgül'ün dikkat çeken açıklamaları...

"O kadar kadının kadına zulm ettiği, mahalle baskısının olduğu bir toplumda yaşıyoruz ki, bir kadın zekasıyla, eğitimiyle, konuşmasıyla para kazansa dahi, her zaman fiziği kilosu, çirkinleşti mi, kaşı, saçı, gözü, botoksu...

"BENİ ELEŞTİREN HALKIN TİPİNE BAK"

Daha botoksun ne işe yaradığını bilmeyenler eleştiriyorlar. Peki seni bu şekilde eleştiren halkın, bir tipine bak. Her gün aynaya bakıp kendimi seviyorum deyin.

"SIĞSINIZ! KADIN OLARAK BİN BETERİNİ HAK EDİYORSUNUZ"

İnsanlar senin kilolu olduğunu söyleyebilir. Bana diyorlar şu an. Ben vücudumla mı para kazanıyorum? Yok! Beynimle, ağzımla, konuşmamla düşünmemle, eğitimimle... Sana ne beni oğluna mı alacaksın! Kadın hemcinslerime söylüyorum bunu. 180 dakika devlet meselelerini konuşuyoruz, siz gelip hala bir kadının fiziğiyle uğraşıyorsunuz. Sığsınız! Kadın olarak bin beterini hak ediyorsunuz.

Kaç tane kadın gördünüz top model? Çağla Şıkel'inden gir Demet Şener'inden çık. Başka.. Burcu Esmersoy'undan gir... Bunların çoğu benim arkadaşım. Bu kadınlar mutlu mu? Hiç aldatılmadılar mı?



"FİZİKLERİ SAYESİNDE NE KAZANDILAR?"

Fizikleri sayesinde ne kazandılar? Günlük aşlarını. Ama sanıyor musunuz aşkta da, işte de, sadece kiloydu, fizikti, iki bacaktı, bir göğüs dekoltesiydi. Hayır! Onlar da aldatıldı, onlar da mutsuz oldu. Yani dünyanın en güzel kadnları bu bunalımlar yüzünden hayatlarına son verdi. Bu mahalle baskınız yüzünden." dedi.



