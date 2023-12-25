Seda Akgül'den Acun Ilıcalı açıklaması! Esra Erol-Hakan Ural iddiasını gündeme getirdi

2018 yılında TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunucularından biri olan Seda Akgül Adnan Oktar'ın popüler müridi Ceylan Özgül'e sorduğu soru nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından kovulduğunu iddia ediyordu.

Ancak Acun Ilıcalı en sonunda açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve Seda Akgül'ü ekibinin istemediğini söyledi. Akgül ise bu iddialar sonrası Acun Ilıcalı'yı yalanladı ve konuşmasında "Benden sonra Esra Erol'u getirdiler o da Hakan Ural ile anlaşamadı bir ay sonra ayrıldı. Sonrasında mobing vs açıklamalar yaptı ama Acun onları hemen sildirdi" diyerek şoke etti.

Seda Akgül ayrıca ayrılırken ekibiyle ayrıldığını ve sadece Hakan Ural'ın kanalda kaldığını söyledi.

Akgül Ilıcalı'nın kendisinden sürekli 'kadın' olarak bahsetmesine de sert çıkarak "Hayret ya 25 yaş üstüne kadın diyor muydunuz ya siz?" diyerek özel hayatına da göndermede bulundu.





