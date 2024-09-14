Seda Sayan ablası Nursel Yıldız'ı da estetiğe götürmüştü! Son hali ortaya çıktı! 'Bambaşka biri'

MYNET-Özel hayatı, açıklamaları ve yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Seda Sayan son olarak ablası Nursel Yıldız için estetik doktorunun kapısını çalmıştı.

Esra Erol'da programının stüdyo şefi olarak çalışan Eda Gök'ün annesi olan Nursel Yıldız'ın daha önce yaptırdığı estetikler yüzünden yüzünde deformeler meydana gelmişti.

BÜYÜK BİR OPERASYON GEÇİRDİ

Bu sebeple kardeşi Seda Sayan'la birlikte estetik doktoruna koşan Nursel Yıldız büyük bir estetik operasyon geçirdi. Yıldız'ın operasyondan sonraki son hali ise uzun zamandır merak ediliyordu.

Nursel Yıldız'ın son hali ortaya çıktı. Seda Sayan'ın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'başkası olmuş', 'bambaşka birine dönüşmüş' gibi yorumlar yapıldı.