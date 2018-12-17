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Seda Sayan'dan Hadise-Beyaz yorumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.12.2018 11:01 | Son Güncelleme

Aşk yaşadıklarıyla gündeme gelen Hadise ve Beyaz aşkına dair Acun Ilıcalı'dan sonra Seda Sayan da açıklama yaptı.

Seda Sayan'dan Hadise-Beyaz yorumu

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye çekimleri sırasında kaydettiği bir videoda Beyazıt Öztürk ile Hadise'nin yakınlaştığı anlar 'Yeni bir aşk mı doğuyor' sorusunu akıllara getirdi.

O Ses Türkiye'de jüri üyesi olan Hadise ve Beyazıt Öztürk arasında aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı bu konuya dair "bence aralarında bir şey yok" demişti.

Bu iddiaların ardından Seda Sayan'a da Hadise ve Beyaz'ın aşk yaşayıp yaşamadığı soruldu. Seda Sayan bu soruya "yok canım hiç öyle bir şey yok!" yanıtını verdi.

Hadise de bu iddialar hakkında "Aramızda aşk yok. Olsaydı söylerdim. Yıllardır hepimizin hayatında olan bir figür" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
seda sayan Hadise-Beyaz Hadise

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