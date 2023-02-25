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Seda Sayan depremzedeler için yeniden seslendi: 'Lütfen yardımlarınıza devam edin!'

25.02.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaraların hala sarılmaya çalışıldığı şu günlerde afet bölgelerine destekler sürüyor. Ancak yapılan yardımların azaldığını dile getiren Seda Sayan depremzeler için 'Lütfen yardımlarınıza devam edin' diyerek yeniden seslendi...

Seda Sayan depremzedeler için yeniden seslendi: 'Lütfen yardımlarınıza devam edin!'

6 Şubat tüm Türkiye deprem haberleriyle sarsıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılması için çaba harcanıyor. Afet bölgelerinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketler de yardım için seferber olmuş durumda. Ancak yardımların azaldığını dile getiren Seda Sayan 'Lütfen yardımlarınıza devam edin'çağrısında bulundu.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Sayan, önceki gün Etiler'de Çağlar Ökten ile beyaz eşya mağazasında görüntülendi. Mağazadan el ele çıkan çift ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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''YARDIMLAR AZALMIŞ, LÜTFEN YARDIMLARINIZA DEVAM EDİN''

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri ile ilgili çok üzgün olduğunu dile getiren Sayan, "Annemin birkaç isteği vardı, onu halletmek için geldik. Nasıl olabilirim ki hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Bu felaketi unutmayacağız ve unutturmayacağız önemli olan bu. Yardımlar azalmış buradan da tekrar sesleniyorum, lütfen yardımlarınıza devam edin. İlk günden itibaren elimden geleni yaptım, 99 depreminde de ben zaten enkaz üstündeydim, çalışmalara katılmıştım. Bu depremde de başta temel ihtiyaç su ve ısınma olmak üzere birçok alanda iş insanı arkadaşlarımla çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

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