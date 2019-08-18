Seda Sayan ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi ve tanıtımı

Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz'in yeni sezonu 19 Ağustos Pazartesi başlayacak.

Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz yeni sezonda Seda Sayan ile birlikte evlerinize konuk olacak. Her hafta beş yarışmacı, misafirlerini ve Seda Sayan'ı evlerinde ağırlayarak yemek yapacak. Haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi ise yarışmacıların ve Seda Sayan'ın puanları sonucunda belli olacak.

Seda Sayan ile Yemekteyiz ilk bölümüylr 19 Ağustos Pazartesi saat 16.00'da TV8 ekranlarında olacak.

