Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin yeni sevgilisi İlayda Alişan’la aşk pozu verdi

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner'le olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. Miray Daner ile ilişkisine nokta koyan Oğulcan Engin, ünlü oyuncu İlayda Alişan ile hızlıca yeni bir aşka yelken açtı.

Kenan Doğulu konserinde ortaya çıkan ünlü çift, bugün Nişantaşı'nda bir kafe çıkışı görüntülendi. Ünlü çift, gazetecilere ilk kez birlikte aşk pozu verdi.

Yeni aşıklar, ilk kez görüntülenmelerinden dolayı olacak ki utangaç tavırlar sergiledi.

Miray Daner de ayrılıktan kısa süre sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı.

