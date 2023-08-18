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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin yeni sevgilisi İlayda Alişan’la aşk pozu verdi

18.08.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de annesi kadar magazinde yer alan bir isim. Kısa süre öne Miray Daner olan ayrılan Engin hızlıca yeni aşka yelken açtı. İlayda Alişan ile yeni bir aşka yelken açan Engin sevgilisiyle ilk kez poz verdi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner'le olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. Miray Daner ile ilişkisine nokta koyan Oğulcan Engin, ünlü oyuncu İlayda Alişan ile hızlıca yeni bir aşka yelken açtı.

Kenan Doğulu konserinde ortaya çıkan ünlü çift, bugün Nişantaşı'nda bir kafe çıkışı görüntülendi. Ünlü çift, gazetecilere ilk kez birlikte aşk pozu verdi.

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Yeni aşıklar, ilk kez görüntülenmelerinden dolayı olacak ki utangaç tavırlar sergiledi.

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Miray Daner de ayrılıktan kısa süre sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı.

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Oğulcan Engin Seda Sayan ünlü oyuncu

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