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  4. Seda Sayan, İrem Derici, Esra Erol, Selin Ciğerci ve Meltem Cumbul gibi ünlü isimlerden 8 Mart mesajı! 'Çocuk gelinlerin esamesi okunmasın, kadına şiddete karşı cezalar ağırlaşsın!' (Mynet Özel)

Seda Sayan, İrem Derici, Esra Erol, Selin Ciğerci ve Meltem Cumbul gibi ünlü isimlerden 8 Mart mesajı! 'Çocuk gelinlerin esamesi okunmasın, kadına şiddete karşı cezalar ağırlaşsın!' (Mynet Özel)

08.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün çok özel ve kıymetli bir gün. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun! Birçok alanda rol model olan ünlü kadınlar verdikleri mesajda kadına şiddete ve cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti. Seda Sayan, Esra Erol, Meltem Cumbul, Selin Ciğerci, İrem Derici, Simge Sağın ve Begüm Öner; Mynet'e özel açıklamalarda bulundu.

Seda Sayan, İrem Derici, Esra Erol, Selin Ciğerci ve Meltem Cumbul gibi ünlü isimlerden 8 Mart mesajı! 'Çocuk gelinlerin esamesi okunmasın, kadına şiddete karşı cezalar ağırlaşsın!' (Mynet Özel)

Seda Sayan, savaşlarda yine en büyük yarayı kadınların ve çocukların aldığını belirtirken bu özel gündeki en büyük temennisinin kadınları koruyan yasaların çıkması olduğunu belirtti. Esra Erol, İrem Derici, Simge Sağın ve Begüm Öner gibi ünlü isimler de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili düşüncelerini Mynet'e anlattı.

Çiğdem SİDAR/Mynet

SEDA SAYAN: 'KADINLAR GÜNÜNDE DİLEĞİM CEZALARIN AĞIRLAŞTIRILMASI'

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'Maalesef çözemediğimiz kadın cinayetleri üzerine konuşmayı düşünüyorken Rusya ve Ukrayna savaşı hepimizi çok üzde yine zararı kadınlar ve çocuklar zarar görüyor. Savaşlar olmasın kadın cinayetleri olmasın. Kadınlar gününde dileğim, kadınları koruyan yasaların çıkıp cezaların ağırlaştırılması...'

ESRA EROL: 'İNSANLARIN VE ÜLKELERİN KADERİNİ KADINLAR BELİRLİYOR'

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'Her zaman söylüyorum ve inanıyorum, ülkelerin ve insanların kaderini, kadınlar belirliyor. İnsanlık tarihi erkekler üzerinden yazılıyor ama aslında kadınların gelişimi üzerinden ilerliyor.

Çünkü kadının üretkenliği ve koşullara uyum yeteneği, insanlığın gelişimini motive eden ve tetikleyen en önemli enerji kaynağı.

Aslında bütün toplumu biz kadınlar şekillendiriyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza değerleri, doğruları biz anlatıyor, öğretiyoruz. O yüzden kadınların eğitimli olması, kız çocuklarının okula gitmesi çok önemli.

Kadınların gücü, toplumun ve ülkenin gücüdür.

Şuna inanıyorum: Kadınların güçlü olduğu toplumun, üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur. Kadınları mutlu olduğu ve gülümsediği bir ülkeden daha güzel bir yer yoktur.'

SELİN CİĞERCİ: TÜM KADINLAR İÇİN EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜKLÜK VE MUTLULUK

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'Bugün 8 Mart dünya kadınlar günü. Öncelikle tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyor ve dünyadaki tüm kadınlar için eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum.'

MELTEM CUMBUL'DAN KORTEJE DAVET

'Rolümüz kadın dayanışması. Oyuncular Sendikası, 'Kadın Çalışmaları Birimi'ni kurdu. Ve 8 Mart'ta saat 19:00'da Galatasaray Lisesi'nin önünden gece yürüyüşüne kortejle birlikte çıkacak yola. Siz de katılın lütfen!'

İREM DERİCİ: 'ÇOCUK GELİNLERİN ESAMESİNİN OKUNMAYACAĞI BİR 8 MART OLSUN'

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'Kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin, çocuk gelinlerin esamesinin okunmayacağı, güçlü kadınlarla refah dolu günlere özlem duymayacağımız bir 8 Mart olsun. Kadınlar günümüz kutlu olsun.'

SİMGE SAĞIN: 'KADIN CİNAYETLERİNİN İŞLENMEDİĞİ BİR DÜNYA DİLİYORUM'

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'Kadınların seslerini daha çok duyulduğu, kadın cinayetlerinin işlenmediği, kadın haklarının herkes tarafından savunulduğu bir dünya diliyor, emekçi, mücadeleci, güçlü, başarılı, dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya kadınları gününü kutluyorum.'

BEGÜM ÖNER FERSOY: 'EN BÜYÜK ZENGİNLİK BU'

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'Hayatımda tanıdığım en güçlü kadın olan annemin bana öğrettiği en birincil şey kadının; gücü ve kendi ayakları üzerinde dimdik durabilmesinin en büyük zenginlik olduğu düşüncesiydi.Benim de dünya kadınları için en büyük temennim bu.
Kadına şiddetin artık son bulduğu, kadınların kıymetinin bilindiği,çocukların gelin edilmediği bir dünya istiyorum. Bu uğurda mücadele eden tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.'


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