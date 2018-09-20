MAGAZİN

Seda Sayan o pozu eleştirenlere yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 09:22 | Son Güncelleme

“Falling Stars” akımına uyan ve Londra’da yere düşmüş gibi poz verip o fotoğrafı Instagram’da paylaşan Seda Sayan, eleştirilere yanıt verdi

Seda Sayan o pozu eleştirenlere yanıt verdi

Geçen hafta Londra’daki Simit Sarayı’nın önünde yüz üstü yere uzanıp düşmüş taklidi yapan Seda Sayan, o fotoğrafıyla çok ses getirdi.

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Bazıları pozu eleştirirken bazıları da Sayan’ın mekan reklamı yaptığını ileri sürdü. Ünlü sunucu, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı konuyla ilgili soruları yanıtladı:

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“Bildiğiniz üzere Falling Stars dünya starlarının başlattığı bir akım. Benim amacım ‘Düşene gülmeyin. Her düşen kadın güçlüdür, yeniden kalkar’ mesajı vermekti ama yanlış anladılar. Hatta bazıları bunu para karşılığında, reklam için yaptığımı söyledi. Sahibi yakın arkadaşım olur, ne parası ne pulu.”

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan Falling Stars

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