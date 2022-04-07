Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan Çağlar Ökten yaş farkı kaç? Daha önce 6 kez evlenen ünlü isim Seda Sayan, 7. kez nikah masasına oturmak üzere. Çağlar Ökten'in evlilik teklifine evet diyen Seda Sayan'ın sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki; Çağlar Ökten kimdir?

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten Mersin, Tarsus'ludur. 1987 doğumlu olan Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Sunucusu olduğu programda samimi açıklamalarda bulunan 59 yaşındaki Seda Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.

Mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Sayan, ''Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz.'' dedi.

YAŞ FARKI ÖNEMLİ DEĞİL

59 yaşındaki Sayan, sevgilisiyle arasındaki 25 yaş farkı sorulunca şu cevabı verdi: ‘Yaş farkına takılanlara söylüyorum biz takılmıyoruz onlar da takılmasın… Sevginin, aşkın yaşı rakamları olmaz. 'Akıl yaşta değil baştadır.' Benim karşımda saygı duyduğum bir erkek var. Başkalarının 70 sevgilisi vardır konuşulmaz sen gidersin 6 evlilik yaparsın konuşulur bunlar bizim umurumuzda değil.’



